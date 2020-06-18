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18.06.2020 19:56
Рубрика: Культура

Собеседник века

Текст: Павел Басинский
Писатель Валентин Курбатов
Фото: РИА Новости

Я знаю Валентина Яковлевича два десятка лет и очень ценю нашу с ним, смею произнести это слово, дружбу.

Дружба людей двух разных поколений - это вообще дар небес. Это раздвигает границы твоего понимания жизни на еще одну жизнь.

Жизнь моего поколения пришлась на относительно безоблачную часть ХХ столетия. Даже "лихие 90-е" - это все-таки не война и не послевоенная разруха. Наши отцы не возвращались (если возвращались) с войны, когда мы были детьми и подростками. Наш путь в литературу лежал в основном через школы и филфаки. А заодно - через скепсис и разочарование. Путь этого поколения лежал через бараки, возрождение истекающей кровью страны и великие надежды.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Валентин Курбатов родился в семье путевых рабочих в Куйбышевской области. Когда отец был на войне, мать работала путевым обходчиком. Потом семья переехала на Урал, в город Чусовой. Он работал столяром, грузчиком, наборщиком, три года служил во флоте. Потом был киноведческий факультет ВГИКа, который он закончил с отличием.

Жизнь одарила его дружбой с Виктором Астафьевым и Валентином Распутиным. Но уверен, что и для них он был подарком судьбы - такой мудрый собеседник и такой чуткий и внимательный критик. Когда я слушаю, как вдохновенно Валентин Яковлевич говорит о литературе, я понимаю, что главное благородство критика - это не умение "валить" авторитетов, а искусство любви к творчеству других как к своему собственному. И вот этой любви ему не занимать.

Среди его книг портреты Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Семена Гейченко, Юрия Селиверстова. Долгие годы жизни в Пскове рядом с музеем-усадьбой Михайловское навсегда связали его с "веселым именем" Пушкина. Возможно, этим объясняется его удивительное чувство юмора и способность иронизировать над самим собой. Этому я тоже у него учился и учусь.

Я сердечно поздравляю своего старшего товарища и учителя с заслуженной наградой!

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