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18.06.2020 19:04
Рубрика: Экономика

Далеко не все

Биометрия расширит перечень дистанционных услуг
Текст: Ирина Алпатова
Оформить услуги связи, поставить медицинский диагноз или получить трудовые документы можно будет онлайн, следует из законопроекта Минэкономразвития.

Министерство предлагает расширить возможности удаленного заключения абонентских договоров за счет применения технологии обработки биометрических данных.

Сотовые операторы сэкономят три миллиарда рублей на плате за радиочастоты

Сейчас законодательство разрешает их использовать только с письменного согласия пользователя, что требует его личного присутствия в офисе. Это мешает развитию дистанционных услуг, поэтому министерство предлагает использовать другие доступные способы идентификации личности - с использованием единой биометрической системы (ЕБС) или с помощью собственных систем операторов связи.

Операторы связи поддерживают инициативу Минэкономразвития. По мнению МТС, это востребовано в России из-за отдаленности ряда населенных пунктов.

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