Биометрия расширит перечень дистанционных услуг

Оформить услуги связи, поставить медицинский диагноз или получить трудовые документы можно будет онлайн, следует из законопроекта Минэкономразвития.

Министерство предлагает расширить возможности удаленного заключения абонентских договоров за счет применения технологии обработки биометрических данных.

Сейчас законодательство разрешает их использовать только с письменного согласия пользователя, что требует его личного присутствия в офисе. Это мешает развитию дистанционных услуг, поэтому министерство предлагает использовать другие доступные способы идентификации личности - с использованием единой биометрической системы (ЕБС) или с помощью собственных систем операторов связи.

Операторы связи поддерживают инициативу Минэкономразвития. По мнению МТС, это востребовано в России из-за отдаленности ряда населенных пунктов.