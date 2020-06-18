Бизнес просит снять ограничения на работу выставок и конгрессов

Поддержка конгрессно-выставочной деятельности должна стать одним из приоритетных направлений для восстановления бизнеса и экономики в целом после пандемии, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время второго Российского форума ассоциаций.

Оперативно найти новых партнеров, провести переговоры и перезаключить договоренности предприниматели смогут именно на профильных форумах, конгрессах, ярмарках, причем как на внутренних, так и на внешних рынках. Это единственный путь в короткие сроки перестроить бизнес-процессы.

Отрасль нельзя приравнивать к сфере развлечений, подчеркнул вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Дмитрий Курочкин. В России сегодня работает около 800 ассоциаций и союзов, представляющих интересы бизнеса в нескольких десятках отраслей. И большинство из них заявляет о необходимости возобновления работы экспоцентров, других выставочных площадок в ближайшие дни. Пока же их открытие предусмотрено только в рамках третьего этапа снятия ограничений.

По инициативе Российского союза выставок и ярмарок разрабатывается территориально-отраслевая матрица конгрессно-выставочных мероприятий по всей стране. По сути это единая карта событийного рынка, которая синхронизирует все запланированные активности. Матрица включает уже около двух тысяч мероприятий, и мы видим в ней большой потенциал, сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Это удобный формат работы для участников рынка и представителей власти. По его словам, подобную карту активностей на год могут составить и другие профильные ассоциации, включив в план министерства и ведомства.

Конгрессно-выставочная деятельность является одной из самых пострадавших отраслей из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Доля отмены мероприятий, по оценке участников отрасли, достигла почти 100% в весенний период. Некоторые из них удалось перевести в онлайн-формат.