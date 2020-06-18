Большинство театров Мадрида отложили открытие до сентября

В Испании театры получили возможность вновь принимать зрителей после того, как та или иная провинция, в которой они находятся, перешла к третьему этапу выхода из карантина. Где-то это произошло 25 мая, где-то - 1 июня, в Мадриде и Барселоне - с прошлой недели. Однако далеко не все театры спешат открывать свои двери после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Так, в столице Испании зрителей в течение летних месяцев будут принимать лишь около десятка культурных заведений из 60, существующих в городе. Владельцы и руководители остальных решили отложить возобновление сезона до сентября.

У этого есть как минимум две причины. Во-первых, даже после отмены режима чрезвычайного положения и выхода из карантина некоторые ограничения в стране продолжат действовать, и касаются они, среди прочего, количества зрителей, которых можно пустить в зал на один спектакль или шоу.

Вторая причина, по мнению самих представителей театрального искусства, пожалуй, даже важнее. Им нужно время, чтобы подготовить новые постановки. По словам председателя Ассоциации режиссеров и театров Мадрида Хесуса Симарро, на это уходит обычно 45-50 дней. Сейчас же этот срок будет еще больше, потому что артистам приходится даже на сцене соблюдать "безопасную дистанцию" и регулярно проходить медицинские осмотры, отмечает El Mundo.