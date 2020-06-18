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18.06.2020 05:00
Рубрика: Экономика

ЦБ предлагает защитить квартиры от взыскания в случае смерти заемщика

Текст: Игорь Зубков
Приобретенная в ипотеку квартира будет надежнее защищена от взыскания в случае тяжелой болезни или смерти заемщика, если страховать ипотечные риски будут сами банки за свой счет, считает заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС
Фото: Данил Айкин/ТАСС

В конце апреля Банк России предложил сделать ипотечное страхование (рисков ущерба и утраты недвижимости, а также рисков жизни и здоровья) обязательным и переложить его с заемщиков на кредиторов.

В этом случае, когда наступит страховой случай, банк не сможет требовать с заемщика возврата ипотечного кредита, сказал Владимир Чистюхин в интервью "Российской газете". Сейчас заемщик не обязан страховать жизнь и здоровье и не защищен на случай банкротства страховой компании.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Все должно быть покрыто страховкой, - говорит он. - Это уже вопрос банка - как он договорится со страховой компанией, учел ли он все риски. Именно банк будет разбираться со страховой компанией, если реализовался тот минимальный перечень рисков, который мы прямо предлагаем прописать".

По утрате или повреждению имущества ЦБ предлагает включить в минимальный перечень рисков пожар, взрыв, затопление, стихийные бедствия, кражи, грабежи, разбой, умышленное уничтожение третьими лицами, а по страхованию жизни и здоровья - смерть, присвоение инвалидности I или II группы, длительный больничный, потерю дохода в результате борьбы с эпидемией.

"Давайте предположим крайний вариант, - говорит зампред ЦБ. - Не дай бог, заемщик погибает или умирает от болезни. Сегодня его семья почти наверняка столкнулась бы со сложностями в выплате этого кредита, и на заложенное имущество было бы обращено взыскание. То есть мало того, что семья лишилась кормильца, она должна еще и лишиться квартиры. В нашей конструкции с потерей кормильца - не во всех, но в большинстве случаев - семья не теряет одновременно и квартиру".

В ЦБ также считают, что страхование ипотечных рисков банками предполагает большую прозрачность.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Когда мы начинаем разбираться, а что такое полная стоимость ипотеки, банки кивают на страховые компании, страховые компании кивают на банки, - объясняет Чистюхин. - Все говорят, что это не наш тариф, это их тариф, а с нас берут большую комиссию. Разобраться в этом очень сложно. Наше предложение исходит из того, что банк какую-то часть страховки заложит в процентную ставку. И гражданину будет намного яснее, за что он платит, какова полная стоимость кредита, включая страховку".

Концепция, подготовленная Банком России, исходит из того, что передача ипотечного страхования банкам приведет к снижению издержек на страховки, а значит, и к снижению конечной стоимости ипотеки. По словам Чистюхина, сегодня потребитель фактически оппонирует как банку, так и страховой компании, часто не понимая разных правил и нюансов. "Очевидно, что когда оппонировать друг другу будут два сильных рыночных субъекта, страхования компания и банк, то банк сумеет добиться от страховых компаний больших уступок, и это будет способствовать снижению общей стоимости ипотеки", - считает он. Сейчас маржинальность страхования ипотеки как для банка, так и для страховых компаний крайне высокая. "Мы подсчитали, что от собираемой премии по итогам 2019 года страховые компании выплачивали, если брать и страхование залога, и страхование жизни и здоровья, около 11%, - говорит Чистюхин. - Представляете, маржинальность 89%! Конечно, банки и страховые компании несут еще операционные расходы, но все равно это крайне высокая цифра. Например, в ОСАГО на выплаты идут 90-95% собранных страховых премий, и это считается не так плохо".

Полностью интервью с заместителем председателя Банка России Владимиром Чистюхиным читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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