"Челси" объявил о покупке Тимо Вернера

"Челси" официально объявил о переходе нападающего сборной Германии и "Лейпцига" Тимо Вернера. Новость об этом лондонский клуб опубликовал в четверг.

Футболист до конца нынешнего чемпионата Германии продолжит выступать за "Лейпциг". Последний матч форварда за клуб запланирован на 27 июня, после чего переберется в "Челси".

"Я рад переходу в "Челси". Для меня трансфер в такой клуб - большая гордость. Благодарю "Лейпциг" и его болельщиков за четыре потрясающих года. Вы навсегда в моем сердце. С нетерпением жду следующего сезона с новыми партнерами по команде, новым тренером и, конечно же, болельщиками "Челси". Нас ждет очень успешное будущее", - приводит "Челси" слова игрока.

По данным СМИ, сумма сделки составит около 53 млн евро. Контракт с "Челси" должен быть подписан на пять лет.

В нынешнем сезоне Вернер забил 32 гола и сделал 13 голевых передач в 42 матча за "Лейпциг" во всех турнирах.