Чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году пройдет в Стокгольме

Столица Швеции, Стокгольм, примет чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году. Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU). сообщается на официальном сайте организации.

Соревнования пройдут с 22 по 28 марта.

Также подтверждено, что чемпионат Европы состоится с 25 по 31 января в Загребе, а чемпионат мира среди юниоров - с 1 по 7 марта в китайском Харбине.

В фигурном катании пока остается прежняя система начисления баллов за различные прыжковые элементы. Ранее были анонсированы новые оценки за некоторые прыжки, однако решение по данному вопросу отложено на неопределенный срок.

В 2020 году чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в канадском Монреале, но из-за пандемии коронавируса его отменили.