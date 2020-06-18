ООН: Число беженцев в мире достигло рекордных 79,5 млн

Число беженцев и вынужденных переселенцев в мире достигло рекордного уровня в 97,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют цифры из доклада верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Это самый высокий показатель, зарегистрированный УВКБ ООН", - отмечается в документе, подготовленном к Всемирному дню беженцев, который будет отмечаться 20 июня. Генсек ООН Антониу Гутерриш пообещал "сделать все от него зависящее, что положить конец конфликтам, из-за которых эти цифры стали так высоки".

По словам Гранди, "мы является свидетелями новой реальности, в которой вынужденное перемещение лиц не только стало широко распространено, но и перестало быть краткосрочным и временным явлением".

В докладе отмечается, что в 1990-е годы в среднем 1,5 миллиона беженцев ежегодно возвращались в свои дома, а в последние 10 лет этот показатель упал до 390 тысяч человек. В связи с этим растет беспокойство о будущем вынужденных переселенцев. По словам Гранди, люди не будут жить в состоянии неопределенности, не имея возможности вернуться домой, они будут стараться устроиться на новом месте.

Как обратили внимание в УВКБ, проблема затрагивает более одного процента населения мира. Согласно проведенному ООН исследованию, из 79,5 миллиона перемещенных лиц на конец 2019 года 45,7 миллиона бежали в другие районы в пределах своей страны. Остальные нашли убежище в других странах.

Также отмечается, что беженцы испытывают и другие проблемы, в частности нехватка продовольствия. В таких условиях оказывают порядка 80 процентов перемещенных лиц во всем мире. К этому стоит добавить психологические травмы, ведь бегут люди в основном из зон конфликтов.

Больше всего беженцев, по данным ООН, родом из Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы. А находят он убежище люди чаще всего в Турции, Колумбии, Пакистане, Уганде и Германии.