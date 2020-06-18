ООН: Число беженцев в мире достигло рекордных 79,5 млн

Новости

В Кургане 90-летняя бабушка скинула мошенникам 800 тыс рублей с балкона 14:09
На склоне Фудзи нашли тело пропавшего украинского спортсмена 14:09
Большинство театров Мадрида отложили открытие до сентября 14:06
В Челябинской области COVID-19 впервые выявили у новорожденного 14:06
Звезда "Великолепного века" сыграет в фильме Netflix 14:04
Лавров высказался против форсирования "окончательной нормализации" в Косово 14:03
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты 14:02
В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Победы 14:01
В польском замке XIV века нашли тайник с целым состоянием 14:01
МЧС завершит проверки детских лагерей к 1 июля 13:58
Продолжению съемок "Доктора Кто" помешала социальная дистанция 13:56
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых 13:51
Жителя Кубани будут судить за жестокое убийство девочки в 2016 году 13:50
За рубежом оценили новую тактику российских танков 13:43
Нереализованные продукты предложили отдавать на корм для животных 13:41
В Австралии расследуют случай уничтожения священных пещер аборигенов 13:40
В Кремле назвали абсурдными обвинения России и Китая в дезинформации 13:39
В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов 13:37
Ученые идентифицировали загадочное ископаемое из Антарктиды 13:29
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием 13:27
"Челси" объявил о покупке Тимо Вернера 13:27
Задержан хулиган, запустивший порноролик в аэропорту Казани 13:27
Сенатором от правительства Рязанской области назначена Ирина Петина 13:25
Путин и Алиев обсудили борьбу с пандемией 13:20
Вузы Беларуси готовы принять более 55 тысяч студентов 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 12:45
Рубрика: В мире

ООН: Число беженцев в мире достигло рекордных 79,5 млн

Текст: Юрий Когалов

Число беженцев и вынужденных переселенцев в мире достигло рекордного уровня в 97,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют цифры из доклада верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Количество прошений об убежище в ЕС упало до рекордно низкого уровня

"Это самый высокий показатель, зарегистрированный УВКБ ООН", - отмечается в документе, подготовленном к Всемирному дню беженцев, который будет отмечаться 20 июня. Генсек ООН Антониу Гутерриш пообещал "сделать все от него зависящее, что положить конец конфликтам, из-за которых эти цифры стали так высоки".

По словам Гранди, "мы является свидетелями новой реальности, в которой вынужденное перемещение лиц не только стало широко распространено, но и перестало быть краткосрочным и временным явлением".

В докладе отмечается, что в 1990-е годы в среднем 1,5 миллиона беженцев ежегодно возвращались в свои дома, а в последние 10 лет этот показатель упал до 390 тысяч человек. В связи с этим растет беспокойство о будущем вынужденных переселенцев. По словам Гранди, люди не будут жить в состоянии неопределенности, не имея возможности вернуться домой, они будут стараться устроиться на новом месте.

Фото: Nhac NGUYEN / AFP
Британия стала магнитом для граждан беднейших стран

Как обратили внимание в УВКБ, проблема затрагивает более одного процента населения мира. Согласно проведенному ООН исследованию, из 79,5 миллиона перемещенных лиц на конец 2019 года 45,7 миллиона бежали в другие районы в пределах своей страны. Остальные нашли убежище в других странах.

Также отмечается, что беженцы испытывают и другие проблемы, в частности нехватка продовольствия. В таких условиях оказывают порядка 80 процентов перемещенных лиц во всем мире. К этому стоит добавить психологические травмы, ведь бегут люди в основном из зон конфликтов.

Больше всего беженцев, по данным ООН, родом из Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы. А находят он убежище люди чаще всего в Турции, Колумбии, Пакистане, Уганде и Германии.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Южная Америка Венесуэла В мире Ближний Восток Афганистан В мире Африка Южный Судан В мире Юго-Восточная Азия Мьянма (Бирма) Международные организации ООН Беженцы в Европе

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
У Назарбаева обнаружен коронавирус
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны