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18.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
В эту пятницу состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Нет никаких сомнений, что регулятор продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку с текущих 5,5% годовых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снижение внешнего и внутреннего спроса из-за пандемии требует более масштабного монетарного стимулирования, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. При этом динамика инфляции остается сдержанной, ослабление рубля не оказало выраженного проинфляционного влияния, а снижение потребительского спроса остается дезинфляционным фактором в среднесрочной перспективе.

Фото: Pixabay
Определен коридор курсов доллара и евро на первые дни июля

Текущий уровень номинальной и реальной ставки в России остается сравнительно высоким относительно других развивающихся стран, что позволяет снизить ключевую ставку еще на 1-1,25 процентного пункта от текущего уровня. Под вопросом остается только масштаб снижения на заседании 19 июня, говорит Кадулин. Судя по последним комментариям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о необходимости решительных шагов, вряд ли ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта и меньше, считает эксперт. Большинство опрошенных Bloomberg аналитиков (30 из 41, участвовавших в опросе) ожидают снижения на один процентный пункт, опрос брокера Tradition среди трейдеров также показал, что снижение до 4,5% расценивается как наиболее вероятное.

Само решение о понижении ключевой ставки, если оно будет в рамках рыночных ожиданий, вряд ли окажет выраженное влияние на курс рубля, тогда как мягкая риторика и сигнал регулятора о потенциальном продолжении цикла снижения ставки в среднесрочной перспективе позитивно скажется на спросе на российские облигации, что поддержит и рубль, подчеркивает Кадулин. При этом он не ожидает укрепления российской валюты ниже 68,5 рубля за доллар. По мнению аналитика, наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу остается консолидация в диапазоне 69-70 рублей за доллар.

Влиять на стоимость рубля в большей степени будет ситуация на мировом валютном рынке и изменение курса доллара, говорит аналитик департамента операций на финансовых рынках СМП-банка Константин Фенченко. В последние пять недель участники рынка обнаружили, что многие валюты выглядят привлекательнее доллара США. В результате доллар ослаб как по отношению к валютам развитых стран, так и по отношению к валютам развивающихся стран.

Фото: iStock
Ждет ли курс рубля новая волна снижения

Параллельно этому на мировых фондовых площадках разворачивается "бычий" рынок, подчиняющийся правилу: "Любая негативная информация - уже в цене акций, а выход любой позитивной экономической отчетности - весомый аргумент для дальнейшего роста цен акций", указывает Фенченко. В прошлые периоды это утверждение работало, когда рынок находился на дне, например, в марте 2009 года. Тогда подобная психология участников рынка была естественна, говорит аналитик.

Сегодня фондовые индексы находятся вблизи исторических максимумов и есть все основания полагать, что рынком управляет скорее стадный инстинкт, чем здравое восприятие фундаментальных экономических факторов, считает Фенченко. По его словам, сейчас сложно прогнозировать, как долго это будет длиться. "Джон Мэйнард Кейнс сказал: "Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным". Если индекс Nasdaq преодолеет отметку 10000, то нынешняя ситуация на рынках продлится еще некоторое время. Тогда и наметившееся ослабление доллара против большинства валют продолжится, а курс рубля, в соответствии с этим, будет укрепляться", - подчеркивает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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