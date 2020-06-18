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Что нельзя разрешать приложениям на iPhone и Android

Текст:   Антон Благовещенский
18.06.2020,  
17:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Далеко не всем приложениям для смартфона стоит разрешать доступ к геолокации, микрофону, контактам, SMS-сообщениям, памяти и камере. Запросы от таких приложений не должны выходить за пределы их функциональности, рассказал "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По его словам, при установке нового приложения, особенно от неизвестных разработчиков, нужно обратить внимание на разрешения, касающиеся доступа к SMS-сообщениям. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к кодам авторизации из банка и смогут подтверждать переводы средств.

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Кроме того, многим приложениям нельзя давать доступ к контактам смартфона, поскольку вместе с контактами мошенники могут получить доступ и к социальным сетям, а доступ к камере и микрофону позволит приложениям записывать звуки и делать фото незаметно для пользователя.

Неизвестным приложениям также не стоит давать доступ к файлам - они могут зашифровать их и потребовать выкуп у владельца или разместить данные в интернете.

Так что если новый калькулятор или фонарик требует доступ доступ к звонкам или геолокации - это повод насторожиться и удалить такое приложение.

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