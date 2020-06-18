ЦИК: В труднодоступных местах проголосовали около 12 тысяч человек

В отдаленных районах России уже проголосовали по поправкам в Конституцию РФ около 12 тысяч человек, сообщила в четверг секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Уже идет голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, идет голосование на судах. И в целом в труднодоступных местностях уже почти 12 тысяч человек проголосовали", - сказала она на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Согласно порядку проведения общероссийского голосования, досрочно высказаться по поправкам могут экипажи морских судов, сотрудники полярных станций, а также жители отдаленных и труднодоступных районов. Для них голосование началось за 20 дней до основной даты - до 1 июля.