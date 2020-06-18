Для аграриев станет более доступной техника

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах, которые поддержат производителей сельхозтехники и сделают их продукцию доступней для аграриев.

Глава государства поручил оказать дополнительную поддержку производителям российской техники и оборудования, напомнил он на заседании кабмина. "Сегодня правительство направит на эти цели в общей сложности 4,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.

Два миллиарда рублей из этой суммы пойдут на субсидии производителям сельскохозяйственной техники, чтобы они могли предоставлять скидку аграриям на свою продукцию. Это, по расчетам кабмина, позволит в текущем году дополнительно реализовать на льготных условиях не менее 3600 единиц сельхозтехники.

Еще один миллиард рублей отправят на субсидирование льготного лизинга специализированной техники и оборудования. Остальные полтора миллиарда пойдут на субсидии производителям для предоставления скидок. "За счет этого будем реализовано более девяти тысяч единиц оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья", - указал Мишустин.

- В целом такая серьезная дополнительная поддержка позволит загрузить предприятия, увеличить объем выпуска отечественной техники и сделать ее более доступной для российских аграриев, - резюмировал он.

Глава правительства также сообщил о распределении трансфертов 75 регионам РФ, предназначенных для возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам сельхозтоваропроизводителям. Общая сумма таких трансфертов - более 27 млрд рублей.