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18.06.2020 10:11

Ефимов: деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Текст: Ирина Огилько

Оборот торговых и сервисных предприятий достиг уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2% к предыдущей неделе и составил 24,5 млрд рублей - это 98% от уровня деловой активности в городе до пандемии.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости www.ria.ru
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На восстановление уровня оборотов повлияли, в том числе, сбалансированная структура экономики города и принятые по решению мэра Москвы Сергея Собянина меры поддержки. В четыре антикризисных пакета входят несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 млрд рублей. В их числе - арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.

"С начала месяца мы наблюдаем устойчивую позитивную динамику по показателям деловой активности города. Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов. По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы, так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок - в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза", - уточнил вице-мэр.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, значительный рост товарооборота отмечен также в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии. "За последнюю неделю среднесуточный оборот в сфере культуры, досуга и спорта увеличился на 26,9%. Также за счет успешной адаптации к изменению потребительского поведения с помощью применения онлайн-технологий оптовая торговля Москвы превысила на середину июня показатели среднесуточного оборота недели 23-27 марта на 27,5%", - отметил он.

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