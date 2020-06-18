Новости

Скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев 22:26
Попова: В России не было вспышек кишечной инфекции в течение трех месяцев 22:15
Путин показал свой "секретный" кабинет 22:04
Минпросвещения признало законными выданные до срока аттестаты 21:55
Экспорт российских товаров в США в первом квартале увеличился на 24,9% 21:54
Вышел тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" 21:36
Путин негативно оценил слова Зеленского о начале Второй мировой 21:31
Бизнес просит снять ограничения на работу выставок и конгрессов 21:26
Гастроли Светланы Крючковой в Москве перенесли на год 20:53
Экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в нетрезвом виде 20:49
Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве 20:29
Суд арестовал вице-мэра Ульяновска, подозреваемого в мошенничестве 20:23
ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95 20:20
Следователи выявили новые эпизоды похищения людей в Ростовской области 20:06
В Крыму рассказали об инвестициях на миллиард в экологию Армянска 20:05
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября 19:58
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре 19:53
Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 19:45
Посол РФ прокомментировал обвинения о причастности РФ к убийству Хангошвили 19:38
В США выдан ордер на арест экс-полицейского, застрелившего афроамериканца 19:15
Цены на бензин выросли в большинстве центров субъектов России 19:09
Путин направил Назарбаеву телеграмму со словами поддержки 18:56
Московских школьников ждут на олимпиаде по генетике 18:55
Нижегородец осужден за убийство юноши, вступившегося за женщину 18:53
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 21:54
Рубрика: Экономика

Экспорт российских товаров в США в первом квартале увеличился на 24,9%

Текст: Светлана Ментюкова

По итогам первого квартала 2020 года рост товарооборота между Россией и США составил 11,1%, экспортные поставки увеличились на 24,9%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга по итогам встречи главы ведомства Дениса Мантурова с послом США в России Джоном Салливаном, руководством Американо-Российского делового совета и представителями деловых кругов США.

Российские производители осваивают экспорт онлайн

"По объему торговли в 2019 году Соединенные Штаты занимали пятое место среди всех внешнеторговых партнеров России, а также десятое место по объемам российского экспорта и третье место по объемам импорта. По итогам прошлого года российско-американский товарооборот продолжил рост, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 4,9% до 26,2 млрд долларов. По итогам I квартала 2020 года положительные тренды сохранились. Рост товарооборота составил 11,1%, при этом экспорт увеличился на 24,9%", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

В ходе двусторонней встречи, подчеркивается в заявлении, представители 15 крупных американских компаний имели возможность обратиться к Мантурову с предложениями и интересующими их вопросами, связанными с условиями ведения бизнеса в России и мерами государственной поддержки.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95
Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС