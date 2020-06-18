Экспорт российских товаров в США в первом квартале увеличился на 24,9%

По итогам первого квартала 2020 года рост товарооборота между Россией и США составил 11,1%, экспортные поставки увеличились на 24,9%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга по итогам встречи главы ведомства Дениса Мантурова с послом США в России Джоном Салливаном, руководством Американо-Российского делового совета и представителями деловых кругов США.

"По объему торговли в 2019 году Соединенные Штаты занимали пятое место среди всех внешнеторговых партнеров России, а также десятое место по объемам российского экспорта и третье место по объемам импорта. По итогам прошлого года российско-американский товарооборот продолжил рост, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 4,9% до 26,2 млрд долларов. По итогам I квартала 2020 года положительные тренды сохранились. Рост товарооборота составил 11,1%, при этом экспорт увеличился на 24,9%", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

В ходе двусторонней встречи, подчеркивается в заявлении, представители 15 крупных американских компаний имели возможность обратиться к Мантурову с предложениями и интересующими их вопросами, связанными с условиями ведения бизнеса в России и мерами государственной поддержки.