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18.06.2020 20:03
Рубрика: Культура

В Ивановку!

Текст: Ирина Муравьева
Директор музея-усадьбы Александр Ермаков
Фото: ww.tambov.gov.ru

Еще десять лет назад Михаил Плетнев в интервью "РГ" назвал Александра Ермакова, директора музея-усадьбы Сергея Рахманинова, подвижником русской культуры, достойным Госпремии за его служение великому делу - возрождению усадьбы "Ивановка" в Тамбовской области. Вся жизнь Ермакова - поразительный пример того, как на чистом энтузиазме можно создать крупнейший центр по сохранению культурного наследия, возродить место и атмосферу, вдохновлявшие музыку Рахманинова.

Фото: Предоставлено Бахрушинским музеем
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Александр Иванович, как в 27 лет вы стали директором музея "Ивановка"?

Александр Ермаков: В 1971 году с "десантом" ЦК комсомола - молодыми педагогами из Казахстана, Украины, Белоруссии, России я приехал работать в Черноземье. Предложили остаться в Тамбове, но я сказал: поеду в деревню! Так я попал в Ивановку. Про Рахманинова знал давно: сестра очень любила музыку, и Рахманинов был ее любимым композитором. Ивановка меня потрясла: Рахманинов здесь жил и работал 28 лет, но усадьбу превратили в помойку и пастбище для животных! Кто-то захотел спилить дерево - и спилил! Захотел навоз вывалить - и вывалил! Все было разрушено, не осталось ни строений, ни даже фундаментов. Сохранились только клен и два дуба.

Музеем я занялся потому, что сильно разозлился. Удивительно, но мне сразу стало везти. Удавалось даже руководителей области в свою веру обращать. Первой в судьбу Ивановки вмешалась Ирина Константиновна Архипова: благодаря ей появилась дорога, были воссозданы усадьба и парк. Юрий Павлович Рахманинов, внучатый племянник композитора, построил главный усадебный дом, провел газ, новую линию электропередачи. Михаил Васильевич Плетнев тридцать три года приезжает в Ивановку, построил нам сцену летнего театра. Николай Львович Луганский многие годы играет в Ивановке благотворительные концерты, делает фестиваль, на личные деньги построил гостевой домик, Фонд Тимченко приобрел нам рояль Steinway, Сергей Евгеньевич Сенков из Гнесинской Академии занимается с одаренными детьми. Все здесь происходит благодаря поддержке друзей Ивановки.

Полностью интервью с Александром Ермаковым читайте в ближайших номерах "РГ"

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