ЕС продлил на год санкции в отношении РФ по Крыму

Европейский союз продлил на год санкции против Крыма в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Как следует из документа, ограничительные меры продлили до 23 июня 2021 года. Соответствующее решение послы стран-членов ЕС согласовали 11 июня.

Как заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, ничего нового в продлении этих санкций нет, так как Евросоюз пока "не дозрел" до изменения своей позиции в отношении России. При этом Москва и Брюссель способны взаимодействовать даже в условиях санкционного режима. "Несмотря на то, что отраслевые диалоги в 2014 году Евросоюз официально заморозил, экспертная работа по интересующим стороны вопросам продолжается", - отметил дипломат.