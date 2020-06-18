ЕС ужесточит правила по приобретению предприятий китайскими партнерами

Еврокомиссия предлагает блокировать сделки по слиянию с китайскими и другими иностранными компаниями, поддерживаемыми государствами, если будет сделан вывод о нарушении конкуренции на рынке.

"В Евросоюз поступает много денег. Именно поэтому нам нужны новые инструменты для контроля и обеспечения равных условий в регионе", - цитирует телеканал CNBC вице-президента ЕК, еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

По ее словам, этот вопрос приобрел особую актуальность в связи с пандемией. Многие предприятия, пострадавшие в кризис, борются за наличные. Но иностранные субсидии не должны искажать рынок. В отношении зарубежного бизнеса следует поступать так же, как и в отношении национальных вложений.

При этом отмечалось, что сделки по приобретению долей в европейских компаниях со стороны иностранных правительств утверждаются ЕК в соответствии с правилами государственной помощи. Однако это законодательство не распространяется на фирмы, которые получают поддержку от иностранных правительств.

Так, в 2016 году три процента европейских компаний принадлежали или контролировались инвесторами из стран, не входящих в ЕС, что составляет 35 процентов от общих активов. В этом же году китайский технологический гигант Tencent приобрел контрольный пакет акций финского производителя мобильных игр Supercell и Midea, а производитель электроприборов из Китая купил немецкую фирму по робототехнике Kuka. Ранее Ant Financial, филиал Alibaba, занимающийся финансовыми технологиями, приобрел обменный пункт WorldFirst, базирующийся в Великобритании.

Еврокомиссия настаивает на расширении полномочий и закреплении их в законодательном порядке, тем более что наблюдается рост инвестиций из третьих стран помимо традиционных инвесторов, таких как США и Канада, заявила Вестагер.