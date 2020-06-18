Новости

В Индии найден древний символ адептов "вечной" религии 12:36
Школьники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году 12:34
Пять рискованных способов сэкономить на автомобиле 12:34
22 июня москвичи смогут зажечь свою памятную свечу в Музее Победы 12:33
Ученые: Риск повторного заражения коронавирусом очень высок 12:31
Четыре тонны "добрых крышечек" сдали москвичи на самоизоляции 12:28
ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян 12:25
На ивановской фабрике обрушился переход между зданиями 12:25
Число погибших от коронавируса свердловчан достигло 60 человек 12:23
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса 12:22
На Украине задержан заказчик преступления в Санкт-Петербурге 12:20
В России начался массовый сбор урожая клубники 12:19
Под Костромой отправили в колонию мать, задушившую свою дочь 12:19
В столице объявили повышенный уровень погодной опасности 12:18
Аномальная жара заставила нерп пить воду 12:18
Жителю КБР вынесли приговор за подготовку теракта на 9 мая 12:17
Американка Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану 12:17
В Турции предложили сделать храм Святой Софии местом молитв для всех 12:11
В поездах дальнего следования возобновили работу вагоны-рестораны 12:09
У курганского замгубернатора не подтвердился коронавирус 12:08
Директор Росгвардии поздравил Юрия Соломина с 85-летием 12:08
Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки из-за COVID-19 12:02
ЕС ужесточит правила по приобретению предприятий китайскими партнерами 12:02
Kia показала новый Carnival на тизере. Модель может добраться до России 12:00
В Красноярске школьницы чуть не устроили крушение поезда ради селфи 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 12:02
Рубрика: В мире

ЕС ужесточит правила по приобретению предприятий китайскими партнерами

Текст: Александр Саможнев

Еврокомиссия предлагает блокировать сделки по слиянию с китайскими и другими иностранными компаниями, поддерживаемыми государствами, если будет сделан вывод о нарушении конкуренции на рынке.

Фото: GRZEGORZ MOMOT/ EPA
Какие потери несет Европа из-за глобального кризиса

"В Евросоюз поступает много денег. Именно поэтому нам нужны новые инструменты для контроля и обеспечения равных условий в регионе", - цитирует телеканал CNBC вице-президента ЕК, еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

По ее словам, этот вопрос приобрел особую актуальность в связи с пандемией. Многие предприятия, пострадавшие в кризис, борются за наличные. Но иностранные субсидии не должны искажать рынок. В отношении зарубежного бизнеса следует поступать так же, как и в отношении национальных вложений.

При этом отмечалось, что сделки по приобретению долей в европейских компаниях со стороны иностранных правительств утверждаются ЕК в соответствии с правилами государственной помощи. Однако это законодательство не распространяется на фирмы, которые получают поддержку от иностранных правительств.

Фото: ФГУП Госкорпорация по ОрВД
Эксперты: выживут те, кто наращивает инвестиции в ИТ

Так, в 2016 году три процента европейских компаний принадлежали или контролировались инвесторами из стран, не входящих в ЕС, что составляет 35 процентов от общих активов. В этом же году китайский технологический гигант Tencent приобрел контрольный пакет акций финского производителя мобильных игр Supercell и Midea, а производитель электроприборов из Китая купил немецкую фирму по робототехнике Kuka. Ранее Ant Financial, филиал Alibaba, занимающийся финансовыми технологиями, приобрел обменный пункт WorldFirst, базирующийся в Великобритании.

Еврокомиссия настаивает на расширении полномочий и закреплении их в законодательном порядке, тем более что наблюдается рост инвестиций из третьих стран помимо традиционных инвесторов, таких как США и Канада, заявила Вестагер.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Торговые войны

Главное сегодня

ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян
В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России
У Назарбаева обнаружен коронавирус
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны