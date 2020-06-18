Профессор филологии этнограф Галина Афанасьева-Медведева

Имя фольклориста, этнографа и доктора филологических наук Галины Афанасьевой-Медведевой в прибайкальской Сибири хорошо известно не только ее коллегам и студентам гуманитарным факультетов.

30 лет она провела в экспедициях, объездила больше тысячи деревень от Енисея до Камчатки, от Приполярья до границ с Монголией. Встреч, разговоров, записей, заметок - не сосчитать. По слову, песне, сказке она воссоздала образ Сибирской Атлантиды - удивительного мира, почти уже утраченного.

Венцом кропотливой работы стал "Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири" - 21-й том уже издан. Готовится к печати 22-й. Всего же их должно быть 50. Каждый том - это более 600 диалектных слов и фразеологизмов, зафиксированных у сибирских и якутских старожилов в этнографических экспедициях с 1980 по 2017 годы. Это живая зарисовка быта, культуры, традиций, сохранявшихся в сибирских деревнях три-четыре века. Языковое богатство, как и весь уклад, русские переселенцы в XVII-XVIII веках принесли с собой из центральной России, северного Поморья.

И благодаря географической оторванности Сибири от "большой земли" все это законсервировалось. По местным диалектам и сегодня можно проследить "материнские" говоры, понять психологию и космологию их носителей.

Галина Афанасьева-Медведева уже семь лет возглавляет Центр русского языка, фольклора и этнографии Иркутской области. А впереди у нее 28 оставшихся томов Словаря русских говоров.

И мечта об издании обширной видеотеки и фонотеки голосов исчезающих сибирских деревень.