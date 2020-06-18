Филипп Киркоров прокомментировал свою ссору с десантниками

История с "оскорблением" шоуменом Филиппом Киркоровым российских ВДВ развивается дальше - певец среагировал на недовольство ряда представителей данного рода войск.

Напомним. Исполнитель выложил в Сеть очередной юмористический скетч, где имел неосторожность пошутить про бойцов воздушно-десантных войск. Не все нашли это смешным. В частности - не разделили веселого настроя Киркорова бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов и член Совета Федерации Франц Клинцевич. Филиппу предложили извиниться перед военными и ролик удалить. Напомнив: не стоит будить лихо.

Музыкант извиняться не намерен и уточняет, что его просто неверно поняли. "Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу", - передает слова Филиппа канал 360.

Киркоров поясняет: он - актер, который сыграл роль. "Кто-то играет убийц, кто-то - милиционеров", а он сыграл "самого себя". Причем видео - это даже не пародия на службу, в нем Киркоров хотел показать, что ему "эта роль не идет".

И вообще претензии должны идти не к нему, а к создателям ролика. И если они посчитают нужным, то удалят видео.

"Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!" - негодует певец. Добавив, что никаких угроз не слышал и продолжает находиться в самоизоляции. "Никуда не выхожу, не читаю, не слежу, полностью занимаюсь своей семьей", - подытожил он.

Ранее на ситуацию обратил внимание Иван Ургант.