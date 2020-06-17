Иван Ургант прокомментировал конфликт Филиппа Киркорова и ВДВ

Команда продюсеров и сценаристов шоу Ивана Урганта на Первом канале, мимо которой не проходит ни один актуальный медийный тренд, обратила свое внимание на ситуацию точечного недопонимания между российскими ВДВ и певцом Киркоровым.

Напомним. Исполнитель, ранее отметившийся ролью поющей простаты, разместил в Сети очередной юмористический скетч. На этот раз о бойцах Воздушно-десантных войск.

Содержание видео не всем пришлось по вкусу. В частности, вызвав недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова - на несколько повышенных тонах Шаманов призвал певца удалить ролик и извиниться.

У Урганта на все происходящее также есть предложение. А именно - не угрожать, а просто 2 августа, в День ВДВ, объявить творчеству Киркорова бойкот и проследить за тем, чтобы его песни ниоткуда не звучали. Включая фонтаны.

Что, по мнению шоумена, будет достойным ответом "зарвавшемуся певцу".

При этом Иван выразил некоторое недоумение столь жесткой реакцией на видео Филиппа, ведь в его репертуаре есть вполне тематические произведения. Например, "Цвет настроения синий", тонко пошутил Ургант.