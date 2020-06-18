Главврач московской больницы № 15 Валерий Вечорко:

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- Я родился и вырос в белорусской деревне, в многодетной семье. Нас у родителей было восемь детей. И хотя я самый младший, я был единственным сыном в семье, единственным мужчиной после отца. В детстве был отличником, писал стихи, солировал в хоре. На музыкальную школу времени не оставалось. После 8 класса, который окончил с отличием, меня приняли в медучилище без экзаменов.

Потом было много учебы, работы. Петь часто не получалось. Нужно было кормить семью. У меня четверо детей. И песня как-то ушла на второй план. Конечно, иногда в компании я брал в руки микрофон и мог что-то исполнить. Но это было редко. Снова запеть и не просто запеть, а брать уроки вокала я начал, работая в детском санатории. Моим педагогом была чудесная добрая женщина Валентина Валерьевна, наш музыкальный работник. Какие песни я люблю петь? Разные: народные, военных лет, эстрадные. Те песни, где есть душа, смысл, а не набор слов, как сейчас модно. Ведь песней можно сказать много того, чего иногда не скажешь словами. Затронуть самое сокровенное.

Во время работы главным врачом 15 больницы я продолжил свои занятия вокалом. И даже записал несколько дисков с песнями в своем исполнении. Но главное - заразил этим коллектив. Не зря говорят: "Песня строить и жить помогает". У нас в больнице есть актовый зал, можно даже сказать, концертный, где мы регулярно проводим концерты для наших пациентов. На Новый год, ко дню 8 марта или 9 мая обязательно готовится программа, в которой принимают участие и наши медики, и заслуженные артисты России. И, конечно же, я тоже выхожу и пою. Так что можно сказать, у нас поющий коллектив. Когда ты видишь пританцовывающих в такт музыке пожилых пациентов, петь хочется не останавливаясь. Известно же, положительные эмоции влияют на скорейшее выздоровление…