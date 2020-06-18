Голикова: Второй волны коронавируса может не быть

Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что сейчас делать какие-то предположения на будущее сложно, сначала нужно преодолеть первую волну заражения. Когда говорят о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, когда появляются ОРВИ, грипп, сказала Голикова.

"Конечно, коронавирус тоже будет циркулировать, как и эти инфекции. Но я не думаю, что если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоить ждать второй волны", - заключила она, передает ТАСС.

Вице-премьер добавила, что сейчас цифры по заболеваемости снижаются.

Она также выразила надежду, что производство вакцины от коронавируса начнется в августе.