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18.06.2020 05:31
Рубрика: В мире

Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 16 современных патрульных катеров Mark VI и вооружения. Сумма сделки - 600 миллионов долларов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления военного сотрудничества минобороны США.

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Уточняется, что украинское правительство запросило возможность покупки патрульных катеров, 32 пулеметов MSI Seahawk A2, двадцати оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания "свой-чужой", 40 ручных пулеметов МК44 и других комплектующих, а также услуг по техобслуживанию судов.

В документе отмечается, что Украина будет использовать катера для более эффективной защиты своих территориальных вод и интересов на море. "У них не будет сложностей с интеграцией этого вооружения", - цитирует сообщение РИА Новости. По мнению госдепа, эта поставка не нарушит баланс сил в регионе.

Одобрение продажи госдепартаментом еще не означает, что сделка обязательно состоится.

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