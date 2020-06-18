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18.06.2020 13:29
Рубрика: Общество

Ученые идентифицировали загадочное ископаемое из Антарктиды

Текст: Денис Передельский
Фото: John Maisano/The University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences Фото: John Maisano/The University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences
Фото: John Maisano/The University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences

Исследователи из Техасского университета в Остине (США) идентифицировали таинственное ископаемое, похожее на спущенный мяч и найденное еще в 2011 году чилийскими учеными в Антарктиде. Оказалось, что это яйцо, отложенное много миллионов лет назад гигантской морской рептилией.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем сообщается на сайте университета. Таинственное ископаемое вот уже почти 10 лет хранится в коллекциях Национального музея естественной истории Чили. Все это время ученые не могли его идентифицировать. Окаменелость внешне напоминает спущенный футбольный мяч.

Фото: Sam Meacham, CINDAQ
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И только сейчас анализ, проведенный исследователями из Техасского университета в Остине, позволил его идентифицировать. Оказалось, что ископаемое представляет собой гигантское яйцо с мягкой скорлупой. Его возраст оценен примерно в 66 миллионов лет.

Кстати, это первая подобная находка, сделанная в Антарктиде. Размеры этого яйца составляют 18х28 сантиметров. Это делает его самым большим ископаемым яйцом с мягкой скорлупой из когда-либо обнаруженных и вторым по величине из всех известных науке.

Ученые предположили, что это яйцо было отложено гигантской морской рептилией - мозозавром. Это ставит под сомнение общепринятую теорию о том, что мозозавры яйца не откладывали.

"Это точно было животное размером с большого динозавра, но это яйцо совершенно не похоже на яйцо динозавра, - говорит ведущий автор работы Лукас Лежандр. - Оно больше всего похоже на яйца ящериц и змей, но их родственник действительно был гигантским".

Фото: iStock
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Для исследования ученые использовали целый набор микроскопов. Это позволило обнаружить несколько слоев мембраны, которые и подтвердили, что ископаемое действительно было яйцом. Кстати, оно оказалось пустым - видимо, детеныш вылупился из него.

Чтобы идентифицировать родителя, ученые сравнили размеры тела 259 живых рептилий с размером их яиц. Так они вычислили типичные пропорции. Далее они изучили каталог вымерших существ, которые подходили по размеру. Идеальным кандидатом в этом отношении оказался мозазавр.

Кроме того, в той же горной породе, где было обнаружено яйцо, ученые нашли скелеты маленьких и взрослых мозазавров и плезиозавров. По словам Лежандра, возможно, это место использовалось рептилиями в качестве своего рода детского сада. Вероятно, это была мелкая и хорошо защищенная бухта, где молодые рептилии могли спокойно расти.

В статье не обсуждается, как именно мозозавры могли откладывать яйца. Но существует две конкурирующие теории. Согласно первой, все происходило под водой. Так рождаются, например, некоторые виды морских змей. Другая теория гласит, что древние монстры могли выползать на сушу и откладывать яйца на пляже, как это сегодня делают морские черепахи.

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