Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы. Таковы результаты состоявшегося 17 июня голосования Генеральной Ассамблеи.

Канада, которая соперничала с Норвегией и Ирландией, не смогла набрать нужного количества голосов, пишет ТАСС. Пятый член СБ ООН - от Африки - будет определен во втором туре, поскольку Кения и Джибути не получили необходимой поддержки.

Отметим, что в Совбез входят пять постоянных членов - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, а также еще 10 непостоянных. Ежегодно в рамках ротации меняются по пять государств. Вновь избранные страны в 2021 году сменят Бельгию, Германию, Доминикану, Индонезию и ЮАР. Еще год продолжат участие в работе СБ ООН Вьетнам, Нигер, Сент- Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония.