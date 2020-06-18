Какое влияние окажет рабочая встреча ОПЕК+ на котировки нефти

Революционных решений на встрече 18 июня министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не ожидается, но ее итоги могут отразиться на котировках барреля в краткосрочном периоде. Оценка выполнения обязательств странами-участницами сделки, а также возможные рекомендации по продлению максимальных уровней сокращения добычи еще на один месяц или, наоборот, их смягчения, могут подтолкнуть нефтяные цены, как к росту, так и к снижению.

Глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью Bloomberg сказал, что Россию устраивают текущие цены, они близки к заложенным в бюджете 42 долларам за баррель Urals, но в долгосрочной перспективе для нашей страны комфортной будет цена в 50 долларов за баррель.

Сказанное министром четко определило приоритеты России насчет того, каких результатов она ждет от сделки ОПЕК+, но не пролило свет на позицию в отношении продления соглашения о сокращении добычи на еще один месяц. Нефтяной рынок же сейчас ждет конкретики. Информация о том, что участники встречи склоняются к продлению действующих условий сделки, подтолкнет котировки барреля вверх. Как и новости о начале компенсации за неполное выполнение своих обязательств со стороны Ирака, Нигерии, Анголы и других стран, недостаточно снизивших производство нефти в мае.

Отсутствие такой информации или тем более явное намерение перейти к постепенному увеличению добычи нефти с августа этого года, а также сомнения в готовности всех стран, участвующих в сделке, выполнять ее условия, оставит котировки на сегодняшнем уровне или даже развернет их вниз. Но, по-видимому, ненадолго, поскольку на глобальную расстановку сил на рынке и темпы восстановления спроса встреча влияния не окажет.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, если учесть, что с момента принятия решения о продлении максимального сокращения на июль цены на нефть практически не выросли, не исключено, что в итоге будет принято решение о продлении максимального сокращения на один месяц, но такое решение вряд ли может быть принято в рамках мониторингового комитета. В лучшем случае можно ждать появления комментариев о возможности подобного продления в будущем. Сомнительно, что сегодняшнее заседание окажет существенное влияние на котировки нефти.

"В целом рынок сырой нефти вступил в фазу консолидации, где спрос пытается догнать недавний значительный рост цен", - считает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. С его точки зрения, позитивные оценки ОПЕК в отношении выполнения условий сделки ее участниками и ожидания восстановления спроса сейчас нивелируются статистикой об увеличении запасов в США и угрозой роста сланцевой добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце. Кроме того, негативное влияние на рынок оказывают опасения второй волны эпидемии в США и Китае, а также выросший уровень безработицы, ограничивающий использование бензина в мире.

То есть в сегодняшних условиях, в долгосрочном периоде на котировки барреля смогут повлиять только фундаментальные факторы, главным образом, рост спроса на нефть в мире. Продление условий максимального сокращения еще на один месяц подтолкнет цены вверх, но не факт, что они там смогут удержаться надолго.