Камбоджа требует с туристов по 3000 долларов депозита на случай коронавируса

Камбоджа требует с туристов, приезжающих в королевство, внести депозит в размере трех тысяч долларов. Эти деньги будут использованы для покрытия расходов на тестирование и лечение, если приехавший заболеет коронавирусом. Новое правило вступило в силу с 15 июня, сообщает газета The Phom Penh Post.

Кроме того, все приезжающие в страну иностранцы должны иметь медицинскую страховку с покрытием не менее 50 тысяч долларов.

Как заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, его государству, как и другим странам, приходится взимать плату за лечение, потому что "мы не можем позволить себе лечить иностранцев бесплатно". Официальный представитель правительства Камбоджи Фэй Сифан также отметил, что "болезнь, как правило, привозят к нам из-за рубежа, а наших ресурсов хватает только для наших граждан".

На сегодня Камбоджа уже потратила один миллиард долларов на борьбу с коронавирусом. Среди 128 случаев заболевания, зафиксированных в королевстве, 71 пациент были иностранцами, но их вылечили бесплатно. Лечить туристов бесплатно распорядился в начале весны премьер Хун Сен, однако в начале лета это решение было отменено, потому что королевству нужны деньги для восстановления собственной экономики.