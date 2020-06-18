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18.06.2020 10:13
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай поддержит страны Африки в борьбе против COVID-19

В Пекине 17 июня в режиме видеоконференции прошел специальный саммит Китай-Африка по солидарности в борьбе с эпидемией COVID-19. Председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что Китай продолжит поддерживать противоэпидемическую работу в Африке, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Phill Magakoe / AFP Фото: Phill Magakoe / AFP
Фото: Phill Magakoe / AFP

Си Цзиньпин в качестве председателя саммита выступил с речью на тему "Солидарность в борьбе с эпидемией для преодоления временных трудностей". В саммите приняли участие руководители африканских стран, в том числе стран-членов президиума Ассамблеи глав государств и правительств АС, а также лидеры стран, председательствующих в основных африканских субрегиональных организациях, и председатель Комиссии АС. В качестве специальных гостей на встрече присутствовали генеральный секретарь ООН и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Фото: ANTHONY WALLACE / AFP
Си Цзиньпин представил позицию КНР на саммите "Китай-Африка"

По предложению Си Цзиньпина лидеры Китая и стран Африки, присутствовавшие на саммите, почтили память умерших от пандемии минутой молчания и выразили соболезнования членам их семей. Председатель КНР отметил, что эпидемия продолжает распространяться в глобальном масштабе. И перед Китаем, и перед странами Африки стоит нелегкая задача бороться с эпидемией и стабилизировать нормальную жизнь народа. "Мы должны ставить жизнь народа на первое место, совместными усилиями защищать безопасность и здоровье народа и максимально снизить негативное влияние эпидемии", - подчеркнул китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, Китай будет, как и прежде, продолжать поддержать противоэпидемическую работу в Африке, направляя группы медиков и предоставляя материальную помощь. Кроме того, в течение этого года, раньше намеченных сроков, при поддержке Китая в Африке начнется строительство штаб-квартиры по контролю и профилактике заболеваний. Стороны активизируют сотрудничество между китайскими и африканскими больницами, чтобы создать единое медицинское сообщество Китая и Африки.

Китайский лидер также пообещал, что как только в Китае будет завершена разработка вакцины против COVID-19 и начнется ее применение, страны Африки будут одними из первых, кто извлечет из этого пользу. "Мы выступаем против политизации и стигматизации COVID-19, - заявил Си Цзиньпин. - Также мы выступаем против расовой дискриминации и идеологической предвзятости. Мы твердо поддерживаем международное равенство и справедливость".

Глава КНР подчеркнул: на пекинском саммите в рамках Форума сотрудничества "Китай-Африка" в 2018 году было достигнуто единство мнений относительно создания более крепкого сообщества единой судьбы Китая и Африки. "А сегодня мы собрались на специальный саммит Китай-Африка по солидарности в борьбе с эпидемией COVID-19. Мы реальными действиями выполняем наши обещания, данные на предыдущем саммите в Пекине. Я уверен в том, что человечество обязательно победит эту эпидемию. Народы Китая и стран Африки обязательно ждет более светлое будущее", - отметил Си Цзиньпин.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
Китайский эпидемиолог оценил ситуацию с распространением коронавируса в Пекине

Лидеры иностранных государств подчеркнули, что проведение специального саммита Китай-Африка по солидарности в борьбе с эпидемией COVID-19 на фоне распространения эпидемии в Африке имеет особо важное значение. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал: "Саммит демонстрирует глубину китайско-африканского сотрудничества. Я от имени африканского народа поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и правительство Китая за предоставленную помощь, в том числе за медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, наборы реагентов для тестирования COVID-19 и т.д.".

По итогам саммита было опубликовано "Совместное коммюнике специального саммита Китай-Африка по солидарности в борьбе с эпидемией COVID-19".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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