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18.06.2020 13:30
Проект: Пресс-релизы

Клиенты ПСБ смогут расплачиваться с помощью фитнес-браслета

ПСБ совместно с Mastercard одним из первых на рынке реализовал возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью фитнес-браслета. Эта технология действует в модели Mi Smart Band 4 NFC производителя Xiaomi.

Чтобы воспользоваться технологией, нужно привязать к браслету карту платежной системы. Сделать это можно с помощью фитнес-приложения, которое используется для анализа качества сна и физической активности. Теперь приложение, кроме физических данных, начнет показывать и последние операции по карте.

"Способ оплаты с использованием фитнес-браслета впервые представлен в России, и клиенты ПСБ одними из первых могут его опробовать, - рассказал начальник управления развития цифровых каналов ПСБ Александр Азнавур. - Платить с помощью браслета так же легко и безопасно, как картой и телефоном, просто прикладывая его к терминалу на кассе. Преимущество умных браслетов по сравнению с другими устройствами в том, что они могут работать до 15 дней без подзарядки, имеют небольшие габариты и водонепроницаемы, а значит их можно носить, не снимая, и всегда иметь под рукой средство платежа".

ПСБ активно развивает технологии бесконтактных платежей. Уже сейчас доля таких операций составляет 60%. Клиенты банка могут оплачивать покупки с помощью мобильных кошельков, таких как Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Mir Pay. За последний год количество платежей с их использованием увеличилось более чем в два раза. Возможность оплаты такими устройствами, как фитнес-браслеты, будет только стимулировать рост числа бесконтактных операций.

Материал представлен ПАО "Промсвязьбанк"

Компании Пресс-релизы компаний

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