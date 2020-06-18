Лавров оценил заявления Киева о необязательности Минских соглашений

Минские соглашения должны неукоснительно выполняться, а заявления Киева об обратном можно объяснить либо его недобросовестными намерениями, либо незнанием ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательного характера - это все от лукавого, либо от незнания предмета, такое тоже вполне допускаю. Там (на Украине - прим. "РГ") многие занимаются украинским урегулированием с прицелом на то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе", - заявил Лавров журналистам.

Он также добавил, что полное и последовательное выполнение Минских соглашений является для Москвы единственной "красной линией" в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.