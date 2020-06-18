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18.06.2020 14:21
Рубрика: Власть

Лавров оценил заявления Киева о необязательности Минских соглашений

Текст: Диана Ковалева
Минские соглашения должны неукоснительно выполняться, а заявления Киева об обратном можно объяснить либо его недобросовестными намерениями, либо незнанием ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательного характера - это все от лукавого, либо от незнания предмета, такое тоже вполне допускаю. Там (на Украине - прим. "РГ") многие занимаются украинским урегулированием с прицелом на то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе", - заявил Лавров журналистам.

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Он также добавил, что полное и последовательное выполнение Минских соглашений является для Москвы единственной "красной линией" в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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