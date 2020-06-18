Лавров: Российская позиция по косовскому урегулированию неизменна

Новости

Вышел тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" 21:36
Путин негативно оценил слова Зеленского о начале Второй мировой 21:31
Бизнес просит снять ограничения на работу выставок и конгрессов 21:26
Гастроли Светланы Крючковой в Москве перенесли на год 20:53
Экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в нетрезвом виде 20:49
Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве 20:29
Суд арестовал вице-мэра Ульяновска, подозреваемого в мошенничестве 20:23
ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95 20:20
Следователи выявили новые эпизоды похищения людей в Ростовской области 20:06
В Крыму рассказали об инвестициях на миллиард в экологию Армянска 20:05
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября 19:58
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре 19:53
Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 19:45
Посол РФ прокомментировал обвинения о причастности РФ к убийству Хангошвили 19:38
В США выдан ордер на арест экс-полицейского, застрелившего афроамериканца 19:15
Цены на бензин выросли в большинстве центров субъектов России 19:09
Путин направил Назарбаеву телеграмму со словами поддержки 18:56
Московских школьников ждут на олимпиаде по генетике 18:55
Нижегородец осужден за убийство юноши, вступившегося за женщину 18:53
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС 18:52
Такси в Москве будут дезинфицироваться после каждого пассажира 18:50
Минздрав планирует возобновить всеобщую диспансеризацию 18:47
По факту пожара на корабле "Иван Папанин" возбуждено уголовное дело 18:40
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую 18:37
У главы минздрава Удмуртии выявили коронавирус 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 20:26
Рубрика: Власть

Лавров: Российская позиция по косовскому урегулированию неизменна

Текст: Александр Борисов (Белград)
В четверг, 18 июня, состоялся рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Сербию, в рамках которого он встретился с сербскими президентом Александром Вучичем и первым заместителем председателя правительства, главой МИД Ивицей Дачичем, а также Патриархом Сербским Иринеем. В ходе переговоров отмечались глубокие исторические, духовные, культурные, цивилизационные связи между нашими народами, скрепленные в целом ряде войн, совместной борьбе за правое дело, включая победу над фашизмом, 75-летие которой мы продолжаем отмечать в этом году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лавров - Вучич

"С президентом Сербии Александром Вучичем мы только что обстоятельно поговорили об основных вопросах наших двусторонних отношений, - рассказал министр. - Они развиваются весьма динамично - в русле связывающего Москву и Белград стратегического партнерства. Довольны насыщенным характером политического диалога, прежде всего на высшем уровне. Сегодня предметно рассмотрели реализацию достигнутых нашими президентами договоренностей в ходе визита господина Александра Вучича в Сочи в декабре прошлого года и в ходе серии телефонных разговоров, которые последовали уже в этом году".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава МИД Сербии подарил Лаврову на 70-летие гитару

Глава МИД России подчеркнул, что российская позиция по косовскому урегулированию неизменна. "Сегодня мы ее в очередной раз подтвердили, - заявил Лавров. - Будем поддерживать любые усилия, шаги и инициативы, которые на деле помогут Белграду и Приштине достичь жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 СБ ООН. Напомню, что именно по предложению России, я бы даже сказал по настоянию России, в этой резолюции подтверждена территориальная целостность Сербии. В первую очередь, такое решение, которого мы все хотим добиться, должно соответствовать международному праву и, конечно же, должно получить одобрение Совета Безопасности ООН. Речь идет об обеспечении международного мира и безопасности в этом важнейшем регионе Европы. Считаем, что форсировать так называемую "окончательную нормализацию", подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно. Как не раз говорил президент России Владимир Путин, мы согласимся только с таким решением, которое устроит самих сербов, защищающих свои законные права и интересы в Косово".

Лавров - Дачич

Путин заявил Вучичу позицию России по Косово

"При рассмотрении актуальных международных и региональных вопросов мы подтвердили совпадение наших позиций по большинству направлений, - констатировал глава МИД России. - Москва и Белград - сторонники укрепления демократических начал международной жизни, выстраивания межгосударственного общения на прочном фундаменте международного права, прежде всего, принципов Устава ООН. Условились продолжать тесную координацию на различных многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ, СЕ. Подтвердили готовность нашей страны и далее поддерживать сербских партнеров в отстаивании законных прав Сербии применительно к Автономному краю Косово. Мы едины в том, что основополагающую роль в косовском урегулировании по-прежнему играет резолюция СБ ООН 1244, в полной мере сохраняющая свою актуальность. Мы также обсудили ситуацию в других частях Юго-Восточной Европы, на Балканах. Со своей стороны выразили поддержку курса руководства Сербии на выстраивание конструктивных добрососедских отношений со всеми странами Балканского региона. Позитивно оцениваем усилия Белграда по поддержанию мира и стабильности в этой важной части европейского континента".

Лавров - Патриарх Ириней

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
МИД России: Отношения с Сербией имеют характер стратегического партнерства

Российский министр после переговоров с главой Сербской православной церкви Иринеем заметил, что ситуация в мире усугубляется достаточно агрессивным продвижением нашими западными партнерами неолиберальных ценностей, которые они пытаются навязать всем остальным. "В этой ситуации все ответственные государства должны отстаивать свою историю, культуру, традиции, которые завещаны предками, - считает Лавров. - Россия вместе с Сербией и целым рядом других единомышленников твердо проводит эту линию. В этих усилиях мы действуем в одном направлении с православными церквями, включая Русскую православную церковь, Сербскую православную церковь, которые традиционно отстаивали не только свои веками сохраняющиеся ценности, но и всегда играли роль миротворцев. Это не всем нравится, особенно тем, кто пытается установить свои "уникальные" порядки для всего земного шара, поэтому православные церкви во всех странах, где они находятся, подвергаются жестким нападкам. Этим нападкам нужно противопоставить силу духа, которой всегда отличались православные люди. Россия всегда будет отстаивать интересы православных церквей, выступать против попыток государственного вмешательства в их внутренние дела, действовать рука об руку с православными церквями, их иерархами в продвижении идеалов миротворчества для успокоения многочисленных конфликтов на нашем общем пространстве".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95
Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС
Видео: Первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей