Лавров: Российская позиция по косовскому урегулированию неизменна

В четверг, 18 июня, состоялся рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Сербию, в рамках которого он встретился с сербскими президентом Александром Вучичем и первым заместителем председателя правительства, главой МИД Ивицей Дачичем, а также Патриархом Сербским Иринеем. В ходе переговоров отмечались глубокие исторические, духовные, культурные, цивилизационные связи между нашими народами, скрепленные в целом ряде войн, совместной борьбе за правое дело, включая победу над фашизмом, 75-летие которой мы продолжаем отмечать в этом году.

Лавров - Вучич

"С президентом Сербии Александром Вучичем мы только что обстоятельно поговорили об основных вопросах наших двусторонних отношений, - рассказал министр. - Они развиваются весьма динамично - в русле связывающего Москву и Белград стратегического партнерства. Довольны насыщенным характером политического диалога, прежде всего на высшем уровне. Сегодня предметно рассмотрели реализацию достигнутых нашими президентами договоренностей в ходе визита господина Александра Вучича в Сочи в декабре прошлого года и в ходе серии телефонных разговоров, которые последовали уже в этом году".

Глава МИД России подчеркнул, что российская позиция по косовскому урегулированию неизменна. "Сегодня мы ее в очередной раз подтвердили, - заявил Лавров. - Будем поддерживать любые усилия, шаги и инициативы, которые на деле помогут Белграду и Приштине достичь жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 СБ ООН. Напомню, что именно по предложению России, я бы даже сказал по настоянию России, в этой резолюции подтверждена территориальная целостность Сербии. В первую очередь, такое решение, которого мы все хотим добиться, должно соответствовать международному праву и, конечно же, должно получить одобрение Совета Безопасности ООН. Речь идет об обеспечении международного мира и безопасности в этом важнейшем регионе Европы. Считаем, что форсировать так называемую "окончательную нормализацию", подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно. Как не раз говорил президент России Владимир Путин, мы согласимся только с таким решением, которое устроит самих сербов, защищающих свои законные права и интересы в Косово".

Лавров - Дачич

"При рассмотрении актуальных международных и региональных вопросов мы подтвердили совпадение наших позиций по большинству направлений, - констатировал глава МИД России. - Москва и Белград - сторонники укрепления демократических начал международной жизни, выстраивания межгосударственного общения на прочном фундаменте международного права, прежде всего, принципов Устава ООН. Условились продолжать тесную координацию на различных многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ, СЕ. Подтвердили готовность нашей страны и далее поддерживать сербских партнеров в отстаивании законных прав Сербии применительно к Автономному краю Косово. Мы едины в том, что основополагающую роль в косовском урегулировании по-прежнему играет резолюция СБ ООН 1244, в полной мере сохраняющая свою актуальность. Мы также обсудили ситуацию в других частях Юго-Восточной Европы, на Балканах. Со своей стороны выразили поддержку курса руководства Сербии на выстраивание конструктивных добрососедских отношений со всеми странами Балканского региона. Позитивно оцениваем усилия Белграда по поддержанию мира и стабильности в этой важной части европейского континента".

Лавров - Патриарх Ириней

Российский министр после переговоров с главой Сербской православной церкви Иринеем заметил, что ситуация в мире усугубляется достаточно агрессивным продвижением нашими западными партнерами неолиберальных ценностей, которые они пытаются навязать всем остальным. "В этой ситуации все ответственные государства должны отстаивать свою историю, культуру, традиции, которые завещаны предками, - считает Лавров. - Россия вместе с Сербией и целым рядом других единомышленников твердо проводит эту линию. В этих усилиях мы действуем в одном направлении с православными церквями, включая Русскую православную церковь, Сербскую православную церковь, которые традиционно отстаивали не только свои веками сохраняющиеся ценности, но и всегда играли роль миротворцев. Это не всем нравится, особенно тем, кто пытается установить свои "уникальные" порядки для всего земного шара, поэтому православные церкви во всех странах, где они находятся, подвергаются жестким нападкам. Этим нападкам нужно противопоставить силу духа, которой всегда отличались православные люди. Россия всегда будет отстаивать интересы православных церквей, выступать против попыток государственного вмешательства в их внутренние дела, действовать рука об руку с православными церквями, их иерархами в продвижении идеалов миротворчества для успокоения многочисленных конфликтов на нашем общем пространстве".