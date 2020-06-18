Лавров высказался против форсирования "окончательной нормализации" в Косово

Форсировать "окончательную нормализацию" в Косово и создавать искусственные сроки контрпродуктивно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаем, что форсировать так называемую "окончательную нормализацию", подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Министр также добавил, что Москва согласится только с тем решением, которое устроит сербов, отстаивающих в Косово свои законные свои права и интересы.