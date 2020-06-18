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18.06.2020 22:10
Рубрика: В мире

Лавров встретился с сербскими лидерами из Боснии и Герцеговины

Текст: Александр Борисов ( Белград)
В четверг, 18 июня, состоялся рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Сербию, в рамках которого он встретился и с сербскими лидерами из Боснии и Герцеговины (БиГ) - членом Президиума Милорадом Додиком, президентом и премьер-министром Республики Сербской (РС) Желькой Цвиянович и Радованом Вишковичем.
Сергей Лавров и член президентства Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Доди. Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости Сергей Лавров и член президентства Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Доди. Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Сергей Лавров и член президентства Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Доди. Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Додик поблагодарил Россию за помощь РС в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, внимательное отношение к ситуации на Балканах, а также отстаивание истины при интерпретации тех или иных исторических событий. "Это была отличная возможность после эпидемии коронавируса убедиться в том, что российская сторона является для нас большим другом, а представляющие ее люди хорошо понимают складывающуюся здесь ситуацию и ведут себя таким образом, чтобы не причинять вред другим", - констатировал политик.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Цвиянович после переговоров выразила надежду на дальнейшее укрепление экономического сотрудничества с Москвой. "Для Республики Сербской крайне важно иметь столь сильного партнера, такого как Российская Федерация", - отметила она, добавив, что ей представилась возможность поблагодарить Россию и ее представителей за отставание позиций РС в Совете безопасности ООН и Дейтонских мирных соглашений.

"Мы благодарны Лаврову за то, что Россия сделала для Республики Сербской, а также Российской Федерации за поддержку в Совбезе ООН и помощь в борьбе с COVID-19", - рассказал Вишкович.

Глава МИД России, в том числе, и в ходе беседы с президентом Сербии Александром Вучичем обсуждал перспективы развития ситуации на Балканах в контексте предстоящего 25-летия Дейтонских мирных соглашений по Боснии и Герцеговине и ряда других событий. "И мы, и наши сербские друзья едины в том, что и в этой ситуации мы будем всячески противодействовать попыткам пересмотреть эти решения, - предупредил Лавров. - Это будет идти в русле тех усилий, которые некоторые наши коллеги в этом регионе предпринимают с целью переписать историю. Мы не допустим попыток переписывать ни историю Второй мировой войны, ни тех событий, которые происходили на Балканах 25 лет назад. Будем всячески отстаивать такие подходы, которые не будут ущемлять интересы Сербии. Эта страна играет важную и позитивную роль в обеспечении на данном этапе мира и стабильности в этом регионе. Еще раз благодарю наших сербских друзей за гостеприимство и очень полезную совместную работу".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Между тем на обозначенной выше встрече присутствовал и посол России в БиГ Петр Иванцов, который ранее в эксклюзивном интервью "Российской газете" отдельно остановился на особых связях Москвы с Республикой Сербской. "Здесь у нас давно обеспечен наивысший уровень доверия, наши отношения носят поистине дружественный, даже братский характер, что мы высоко ценим и чем бесконечно дорожим, - подчеркивал высокопоставленный дипломат. - Здесь реализуется целый ряд проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах, мы работаем над новыми интересными инициативами, что выводит наше сотрудничество на качественно новый уровень. Традиционно интенсивный характер носят политические контакты между местным сербским и российским руководством, что мы намерены и впредь поощрять и расширять. Не помеха им, кстати, и нынешняя ситуация с коронавирусом: самое тесное общение продолжается".

Следует отметить, что 24 июня на Параде Победы в Москве вместе с Милорадом Додиком будет присутствовать и его советник - всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, который по личному приглашению министра обороны России Сергея Шойгу станет почетным гостем этого знаменательного события.

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