Лукашенко поздравил Юрия Соломина с 85-летним юбилеем

С 85-летним юбилеем поздравил неподражаемого "адъютанта его превосходительства", художественного руководителя академического Малого театра Юрия Соломина президент Беларуси, сообщает 18 июня его пресс-служба.

Актер театра и кино, народный артист СССР, говорится в поздравительном адресе, благодаря "яркому таланту и исключительной индивидуальности" создал незабываемые художественные образы, завоевал признание профессионалов и многомиллионной зрительской аудитории. Александр Лукашенко пожелал Юрию Соломину долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия. Он выразил уверенность в том, что многогранная деятельность юбиляра "будет и впредь способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами" Союзного государства.

Почти семьдесят лет назад, напоминают новостные издания, звезда театрального искусства России поступил в театральное училище на курс Веры Пашенной, а уже в 1957 году начал служить в академическом Малом театре. Известность талантливому артисту принесли главные роли в спектаклях "Ревизор", "Украли консула", "Царь Борис" и "Иван Грозный". Он стал лауреатом Государственной премии России, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, орденами Почета, Дружбы народов и святого благоверного князя Даниила Московского. Соломин является почетным членом Российской академии художеств и почетным профессором МГУ. А астрофизики назвали в его честь астероид.