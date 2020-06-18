Лукашенко призвал законодателей "не цепляться к людям по мелочам"

Конструктивную задачу сформулировал перед законодателями и юристами Беларуси Александр Лукашенко, передает 18 июня его пресс-служба. На совещании по проектам кодексов об административной ответственности он выразил надежду, что уже с января 2021 года в стране заработают новые документы и будут приведены в порядок подзаконные акты.

В их подготовке, констатировал глава РБ, были задействованы структуры всех уровней власти, депутатский и судейский корпус, ученые и юридическая общественность. Межведомственная комиссия изучила проблемы, с которыми сталкиваются люди, и выработала оптимальные правовые модели их решения.

Вслед за кодексами об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного кодекса Лукашенко предложил пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них лишние бюрократические требования. "Запреты и ограничения, убежден он, "должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций".

Президент предложил, в частности, отказаться от практики "цепляться к людям по мелочам". Зачем штрафовать пожилую женщину, задал он риторический вопрос участникам совещания, которая у дороги продает ведро яблок с собственного огорода. Лучше будет, полагает оратор, если мы организуем мини-рынки, поставим прилавки в людных местах. А главное, в очередной раз подтвердил он, "не нужно мешать людям жить и работать".

Правда, напомнил Лукашенко, подобная работа в стране началась еще три года назад в рамках либерализации бизнес-климата. "Она не должна останавливаться. Это прямое поручение", - заявил он, уточнив при этом, что "правовые нормы должны помогать, а не мешать жить".

Анализируя проекты документов, президент обратил особое внимание экспертного сообщества на необходимость учета в них в полной мере интересов как государства, так и простых граждан. Данная тема, уточнил он, уже обсуждалась в декабре минувшего года, когда был выявлен ряд системных недостатков. Президент сослался в этой связи на цифры статистики. "Только за пять лет зарегистрировано чуть ли не 16 млн нарушений, за которые к ответственности привлечены более 3 млн человек. Такое положение дел стало следствием ненадлежащей правоприменительной практики отдельных ведомств и излишней репрессивности административного законодательства", - констатировал Лукашенко.

Кстати, изменение норм законодательства, сообщил он, коснется и уголовного кодекса. "Новые и действующие законы должны соответствовать ритму, образу жизни граждан и функционированию государства", - подчеркнул глава Беларуси.