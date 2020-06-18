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18.06.2020 02:59
Рубрика: В мире

Мэр Лондона сократил себе зарплату на фоне пандемии коронавируса

Фото: AFP/Tolga AKMEN Фото: AFP/Tolga AKMEN
Фото: AFP/Tolga AKMEN

Мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10% и приостановил повышение зарплат сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты. Такое решение было принято с целью сокращения расходов городского бюджета на фоне пандемии коронавируса.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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По словам Хана, COVID-19 оказал разрушительное воздействие на лондонский бюджет, "который был в отличной форме до пандемии". Резко упали доходы от бизнеса и муниципальных налогов, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал телеканал ITV.

Градоначальник подчеркнул, что не является сторонником жестких мер экономии, однако если не урезать расходы, то власти будут вынуждены сократить численность полиции, пожарных, а также других важных служб. Отметим, что зарплата мэра Лондона составляет 152,7 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в 2020 году Хан недополучит 15,3 тысячи фунтов стерлингов.

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