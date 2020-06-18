МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян

В Министерстве иностранных дел РФ рекомендуют россиянам пока воздержаться от посещения популярных туристических направлений до нормализации эпидемической ситуации. Говорить о конкретных сроках открытия границ для россиян пока рано, отмечается в распространенном сообщении ведомства.

"Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем, хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции", - заявили на Смоленской площади.

Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось. Поэтому решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения следует принимать после тщательной проработки и с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в России, так и в мире, заключили в МИД РФ.