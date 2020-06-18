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18.06.2020 09:49
Рубрика: В мире

МИД: Отношения с Сербией имеют характер стратегического партнерства

Текст: Александр Борисов (Белград)
Сегодня состоится рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Сербию, в рамках которого предусмотрены его встречи с сербскими президентом Александром Вучичем и первым заместителем председателя правительства, главой МИД Ивицей Дачичем.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые направления российско-сербского сотрудничества, пути реализации совместных проектов, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам балканской, общеевропейской и международной повестки дня", - подчеркнули в Департаменте информации и печати МИД России.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что отношения с Сербией имеют характер стратегического партнерства, закрепленного в межгосударственной декларации, подписанной президентами двух стран в Сочи 24 мая 2013 года. "Российско-сербские связи строятся на культурно-исторической общности, единстве подходов и оценок прошлого и современности. Это приобретает особую важность в свете 75-летия Победы над фашизмом, - отметили дипломаты. - Президент Сербии Александр Вучич и сербская рота почетного караула примут участие в мероприятиях Парада Победы в Москве 24 июня 2020 года. В Сербии бережно относятся к совместному наследию мировых войн, памяти российских и советских солдат, погибших за свободу наших стран и Европы в целом. Мемориальные объекты поддерживаются в хорошем состоянии".

Кроме того, в МИД обратили внимание на то, что российско-сербское образцовое сотрудничество и координация проявились в деле эффективного противодействия пандемии коронавируса. "Специалисты минобороны России, работавшие в Сербии с 3 апреля по 16 мая, осуществили дезинфекционные мероприятия на 178 объектах в 37 населенных пунктах, в том числе обработали 367 зданий и сооружений общей площадью свыше 1,6 млн кв. м и 69 участков автодорог (около 488 тыс. кв. м), приняли участие в лечении более 800 пациентов, - констатировали дипломаты. - Взаимодействие в этой сфере осуществляется, в том числе по линии профильных ведомств, включая Роспотребнадзор".

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В Департаменте информации и печати считают, что высокой оценки заслуживает уровень взаимодействия с сербской стороной по основным пунктам международной повестки дня. "С удовлетворением отмечаем независимый и сбалансированный внешнеполитический курс Белграда, линию сербского руководства на выстраивание взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами, включая Россию и других участников Евразийского экономического союза, - заявили в МИД. - Весьма насыщен политический диалог между нашими странами. 4 декабря 2019 года в Сочи Владимир Путин и Александр Вучич обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества и международные дела. 8 января 2020 года в Стамбуле "на полях" церемонии ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток состоялся краткий контакт Владимира Путина с Александром Вучичем. 2 апреля и 14 мая 2020 года прошли телефонные разговоры двух президентов. На регулярной основе организуются встречи министров иностранных дел, глав министерств и ведомств. Приветствуем неоднократно подтвержденную Белградом приверженность Сербии линии на сохранение военного нейтралитета, развитие связей как с НАТО, так и с ОДКБ. Такая позиция вносит важный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе и на европейском континенте. Продолжим оказывать Сербии поддержку на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244 в поисках решения косовской проблемы. Рассчитываем, что Евросоюз, играющий, согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН, роль посредника в диалоге с Приштиной, будет беспристрастно и благонамеренно выполнять свои функции. Констатируем, что косовоалбанская сторона саботирует реализацию взятых на себя обязательств, прежде всего в части, касающейся создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово".

Фото: Пресс-служба посольства РФ в Белграде
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Дипломатами отмечается рост торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с сербской стороной. "Интенсивно развивается взаимодействие в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленной кооперации, - подчеркивают в МИД. - Важную координирующую и направляющую роль играет Российско-Сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание которого под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова и первого заместителя председателя правительства, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича состоялось в Казани 4-6 марта".

Между тем, в МИД России говорят и о том, что традиционно видное место в двустороннем взаимодействии занимает культура. "С большим успехом проходят гастроли российских исполнителей и творческих коллективов в Сербии, в России с удовольствием принимают сербских деятелей, - указывают дипломаты. - Тесный диалог поддерживается по линии Русской и Сербской православных церквей".

В мире Европа Сербия Правительство МИД

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