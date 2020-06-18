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Текст:   Марина Трубилина 
12:46 18.06.2020

Минстрою предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

Законсервировать мусоропроводы в жилых домах предложено Минстрою. Письмо об этом было направлено в ведомство представителями Общественной палаты РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Авторами обращения стали первый зампредседателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов и директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Фото: iStock
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В начале июня правительство утвердило "дорожную карту" по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Предусматривается, в частности, отказ от обустройства мусоропроводов в новых домах.

В письме ОП отмечается, что при этом остается открытым вопрос о функционировании мусоропроводов в существующих домах. Между тем они препятствуют развитию раздельного сбора отходов, являются источником грязи и инфекций, неприятного запаха и шума. Из-за затрат на чистку мусоропровода жители вынуждены больше платить за ЖКУ. А некоторые мусоропроводы из-за их соседства с лифтовой шахтой качественно промыть вообще невозможно.

В то же время, чтобы законсервировать мусоропровод, являющийся частью общедомового имущества, необходимо решение более 50% собственников на общем собрании, отмечается в письме. Однако этот вопрос нередко вызывает конфликты между соседями, так как от некачественного содержания мусоропроводов чаще всего страдают жители лишь нижних этажей.

В связи с этим авторы письма предлагают Минстрою не только отказаться от мусоропроводов в новых домах, но и на федеральном уровне принять решение о консервации мусоропроводов и в старых зданиях или же об их использовании только для одного вида отходов, например, органики. Также они предлагают дать возможность управляющим компаниям в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропроводов "в случаях нарушения жильцами правил пользования систем (частые жалобы, утилизация строительных и крупных бытовых отходов, антисанитария) и возникновении конфликтов между жителями)".

Между тем даже в Общественной палате неоднозначно относятся к проблеме. В частности, по мнению члена ОП РФ, исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Светланы Разворотневой, эти вопросы не нуждаются в регулировании властями.

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"Я категорически против предложения на уровне каких-либо органов власти принимать решения об отказе от использования мусоропроводов, - отмечает она. - Мусоропроводы являются общим имуществом. В соответствии с Жилищным кодексом решение об использовании и распоряжении общим имуществом принимается собственниками. Во многих домах, насколько мне известно, на общих собраниях собственники уже приняли решения заварить мусоропрводы, отказаться от них. Это их право. В то же время есть немало домов, которые считают, что им удобно жить с мусоропроводом, мусоропроводы качественно обслуживаются, собственники хотели бы их сохранить. Было бы довольно странно лишать их такой возможности. Тем более что органы власти подобное решение могут принимать только в случае угрозы безопасности, а использование мусоропровода явно не относится к таким вопросам. Более того, я категорически против вообще любых посягательств на общее имущество, которых становится всё больше в последнее время. Без нормальной возможности распоряжаться общим имуществом ответственный собственник у нас не появится никогда". Не поддерживает Разворотнева и запрещение мусоропроводов в новых домах. "Этот вопрос должен решать рынок, - считает она. - Если на рынке будет спрос на дома с мусоропроводом, почему бы не предложить такие дома людям, у которых есть соответствующие желания и средства?".

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