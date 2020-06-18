Минздрав планирует возобновить всеобщую диспансеризацию

Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении всеобщей диспансеризации населения, заявил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы рассматриваем этот вопрос. В регионах со спокойной ситуацией по коронавирусу диспансеризацию уже можно возобновить", - сказал он журналистам.

Ранее правительство приостановило диспансеризацию взрослого населения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Она должна проводиться каждый год в отношении людей, достигших возраста 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет. Те, кому исполнилось 40 лет, могут ее проходить ежегодно.

Всеобщая диспансеризация предусмотрена нацпроектом "Здравоохранение". Планируется, что она позволит предупредить многие серьезные заболевания и их осложнения. К 2024 году охват первичной профилактикой должен достичь 70% населения страны.