Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России замедлился. Отмена ограничений не сыграла негативной роли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

- Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, - констатировал он. - За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%.

По его словам, эта тенденция сохраняется как на территории Московского региона, так и практически во всех субъектах РФ. "И все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений", - добавил премьер-министр.

Он уточнил, что уже 53 региона перешли на этап их снятия. А восемь - уже на втором этапе.

- Мы видим, что ослабление ограничений не дает роста числа новых случаев, - резюмировал глава правительства.

Он также сообщил об увеличении средств на президентские выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. "Сегодня выделим еще более 1 млрд рублей", - сказал премьер- министр. Общая сумма субсидий с учетом прежнего финансирования превысит 5 млрд 22 млн рублей.