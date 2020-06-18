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18.06.2020,  
09:17
Текст:  Яна Шамаева

Морской охотник: как Ту-142 стал комплексом дальней океанской разведки

18 июня 1968 года экипаж летчика-испытателя Ивана Ведерникова впервые поднял в воздух дальний противолодочный самолет Ту-142. Новая машина появилась в самый разгар холодной войны, на много десятилетий став основным средством сдерживания атомных подлодок с ядерными ракетами на борту.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

На рубеже 1950-1960 годов прошлого века в составе военно-морских сил США начали появляться подводные ракетные крейсеры стратегического назначения. Вооружение новых подлодок позволяло им ударить ядерными ракетами практически по любой точке СССР, находясь при этом на большом расстоянии от границ Советского Союза. Военным требовался самолет, дальность полета которого была бы как минимум в два раза больше, чем у Ил-38, который на тот момент был одним из основных противолодочных самолетов отечественной морской авиации.

Фото: Krishna Chaitanya Velaga / wikimedia.org
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Новый самолет решили строить на базе разведчика-целеуказателя Ту-95РЦ. Это позволило существенно сократить сроки разработки новой машины. Эскизный проект будущего Ту-142 был готов еще в октябре 1963 года, однако до первого полета оставалось еще пять лет - существовавшие на тот момент бортовые системы обнаружения и уничтожения подводных лодок пришлось дорабатывать. Кроме того, много времени ушло на проработку возможности базирования Ту-142 на грунтовых аэродромах. Позже от этой идеи отказались, что позволило установить на самолет более легкое шасси.

Серийное производство Ту-142 шло одновременно с испытаниями новой машины. Самолет несколько раз дорабатывали и вносили изменения в его конструкцию, устанавливали на него новое оборудование и противолодочное вооружение, на борту воздушного судна появился салон для отдыха экипажа. Постоянная модернизация самолета и улучшение его технических характеристик шли вплоть до 1980 года. Через несколько лет с начала эксплуатации Ту-142 из "охотника" на атомные подводные лодки фактически превратился в комплекс дальней океанской разведки, который позволял летчикам морской авиации нести боевое дежурство практически в любой точки мирового океана.

Ту-142 с успехом выполнил свою миссию, став противовесом в расстановке сил двух конкурирующих сверхдержав. Появление в небе над океаном в 1968 году советского дальнего противолодочного самолета предоставило отечественным конструкторским бюро и оборонно-промышленному комплексу время на разработку новых видов вооружений. Сегодня, спустя 52 года с начала своей службы в военно-морском флоте России, Ту-142 по-прежнему остаются в строю.

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