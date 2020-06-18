Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Алексей Дуэль 
09:09 18.06.2020

Мусоропроводы в жилых домах могут законсервировать

Отказаться от использования мусоропроводов в жилых многоквартирных домах предлагают общественники. Соответствующее письмо главе Минстроя было направлено из Общественной палаты, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, сообщают "Известия".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как полагают авторы письма, работы по консервации мусоропроводов оплатят жильцы, однако в перспективе они смогут отбить свои деньги за счет сокращения расходов на жилищно-коммунальных услуг.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ

Инициаторы проекта обращают внимание, что мусоропроводы часто становятся источником неприятного запаха в подъезде, рассадником насекомых и грызунов. К тому же они никак не способствуют концепции раздельного сбора мусора. В связи с этим предлагается прекратить их использовать в старых домах (или использовать только для одного типа мусора), а в новостройках сразу исключить их из проектов зданий.

Ранее в план по внедрению в России раздельного сбора бытовых отходов вошел пункт об изменении строительных норм для отказа от мусоропроводов во всех проектируемых новых домах.

Как сообщают СМИ, идеи авторов письма уже поддержали в правительстве и общественном совете при Минстрое.

Сейчас читают

Недвижимость
17.06.2020

Минстрой пересмотрел методику расчета средней стоимости жилья

Минстрой пересмотрел методику расчета средней стоимости жилья

Минстрой разработал новую методику определения средней стоимости квадратного метра жилья, заявил глава ведомства Владимир Якушев. После утверждения методики "официальная" стоимость квадратного метра приблизится к рыночной

ЖКХ
16.06.2020

Как сэкономить на квартплате

Как сэкономить на квартплате

Снизить суммы в платежках за жилье можно, не только закрывая водопроводные краны и реже включая свет. О других способах сэкономить на квартплате "РГ" рассказали эксперты проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности

Недвижимость
16.06.2020

Еще в 10 регионах проведут аукционы по выкупу жилья у застройщиков

Еще в 10 регионах проведут аукционы по выкупу жилья у застройщиков

Новые аукционы по выкупу жилья у застройщиков будут объявлены в ближайшее время. Об этом рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин. На эту меру поддержки строительной отрасли выделяется в целом 50 миллиардов рублей