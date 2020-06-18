Мусоропроводы в жилых домах могут законсервировать

Как полагают авторы письма, работы по консервации мусоропроводов оплатят жильцы, однако в перспективе они смогут отбить свои деньги за счет сокращения расходов на жилищно-коммунальных услуг.

Инициаторы проекта обращают внимание, что мусоропроводы часто становятся источником неприятного запаха в подъезде, рассадником насекомых и грызунов. К тому же они никак не способствуют концепции раздельного сбора мусора. В связи с этим предлагается прекратить их использовать в старых домах (или использовать только для одного типа мусора), а в новостройках сразу исключить их из проектов зданий.

Ранее в план по внедрению в России раздельного сбора бытовых отходов вошел пункт об изменении строительных норм для отказа от мусоропроводов во всех проектируемых новых домах.

Как сообщают СМИ, идеи авторов письма уже поддержали в правительстве и общественном совете при Минстрое.