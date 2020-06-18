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18.06.2020 14:09
Рубрика: В мире

На склоне Фудзи нашли тело пропавшего украинского спортсмена

Текст: Константин Волков

На склоне японской горы Фудзи в префектуре Яманаси полиция обнаружила тело украинского спортсмена Алексея Борисенко, пропавшего в феврале. Об этом сообщает 18 июня японское новостное агентство Kyodo.

Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
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Борисенко, украинский бегун и тренер по лыжному спорту, приехал в феврале в Японию, чтобы принять участие в марафоне. Однако мероприятие было отменено по причине пандемии коронавируса. Таким образом Борисенко задержался в Японии и вскоре пропал.

7 марта посольство Украины в Японии обратилось с просьбой к местным властям помочь разыскать исчезнувшего спортсмена. По сведениям дипломатов, он мог попытаться совершить восхождение на Фудзи - самую высокую гору Японии ( 3776 метров).

Тело Борисенко было обнаружено полицией недалеко от вершины Фудзи 12 мая.

Официальный сезон подъема на Фудзи с 1 июля по 27 августа. В остальное время года официально восхождения запрещены из-за неустойчивой погоды, и все заведения и гостиницы в верхней части горы закрыты.

В мире Восточная Азия Япония

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