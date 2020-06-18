Набережная Тараса Шевченко по выходным станет пешеходной

Самый живописный участок набережной Тараса Шевченко с 29 июня до 1 ноября по выходным дням будет пешеходной зоной. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

По данным ведомства, движение транспорта будет запрещено от Кутузовского проспекта, 12 стр 26 до моста "Багратион" по выходным дням с 29 июня по 1 ноября. Ограничение начинает действовать с 23 часов накануне выходного или праздничного дня и до 6 утра следующего рабочего дня.

"Это сделано для того, чтобы у жителей города было больше мест для комфортных прогулок в теплое время года, - пояснили в пресс-службе ЦОДД.

Напомним, что первый раз набережная Тараса Шевченко стала пешеходной летом 2017 года.