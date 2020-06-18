Начальники и подчиненные оценили удобство удаленки по-разному

Из отправивших этой весной своих сотрудников работать в удаленном доступе, только одна компания из пяти готова в будущем сохранить такой формат хотя бы для части коллектива. Причина простая - 82% руководителей считают, что при выполнении своих обязанностей из дома работники это делают менее эффективно, чем в офисе. С этим согласен только 41% рядовых исполнителей. Почти столько же - 39% - полагают, что отдача от их работы вдали от глаз руководства осталась такой же, какой была до этого. Такие результаты показало исследование, проведенное аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

В ходе исследования выяснилось, что на удаленный формат работы в столице и Подмосковье были отправлены соответственно 49% и 51% жителей. В основном это офисные работники и педагоги.

Причины снижения выработки называют самые разные. На трудоемкость дистанционного решения текущих вопросов сослались 55% опрошенных. Родственники и домашние дела отвлекали еще 24% и 22% респондентов соответственно. У 18% случились трудности из-за соблюдения режима самоизоляции, 16% страдали из-за технических проблем.

Повышение эффективности удаленной работы отметили лишь 15% сотрудников. Подавляющему большинству (80%) помогло отсутствие необходимости добираться до места работы, сэкономленное время и силы они направили на достижение трудовых результатов.Еще 63% ответивших сослались на возможность самостоятельно формировать оптимальный для себя рабочий график. Еще у 43% счастливчиков обстановка дома оказалась более комфортной, чем в офисе.