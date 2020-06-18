Найден христианский город, разрушенный персами 1400 лет назад

Израильские археологи при проведении раскопок на севере страны обнаружили руины некогда процветавшего христианского города, который был разрушен персидскими войсками около 1400 лет назад.

Об открытии рассказывает Haaretz. Речь идет о византийском поселении Пи Мецуба в Западной Галилее. Этот город процветал, но в начале VII века нашей эры был разрушен. Персия вторглась в этот регион во время войны с Византией.

Руины были обнаружены во время работ по расширению дороги, соединяющей город Шломи и кибуц Ханита, к югу от границы Израиля с Ливаном. На место были вызваны археологи. Они обнаружили остатки множества зданий, украшенных христианскими символами. Одно из зданий было роскошным - внутри была обнаружена мозаика размером 5х6 метров очень высокого качества, украшенная изображениями цветов, животных и людей.

Первые раскопки в этом месте были проведены еще в 2007 году. Но только сейчас удалось раскопать один из участков. В византийских письменных источниках этот город не упоминается. Однако в Иерусалимском Талмуде, сборнике еврейского религиозного права, составленном в IV-V вв. в Галилее, упоминается христианский город под названием Пи Мецуба. Ученые считают, что нашли именно его.

Талмуд причисляет Пи Мецубу к группе городов Западной Галилеи, которые не считались частью Израиля, но чьи еврейские жители все равно должны были соблюдать все заповеди, предписанные для Святой земли. Впрочем, находки археологов свидетельствуют о том, что население этого города было почти полностью христианским.

Большинство обнаруженных зданий представляли собой небольшие скромные дома, соединенные тесными переулками, за исключением одного большого, хорошо выстроенного дома в центре города, о котором упоминалось выше. Кстати, в этом здании археологи обнаружили бронзовый крест и дверную ручку, украшенную крестом. Однако это был не монастырь, как поначалу предположили исследователи.

"Мы изучили мозаику и поняли, что она украшала гостиную городской виллы, принадлежавшей очень богатой семье, - говорит археолог Гилад Синамон. - Это довольно редкая находка для данного региона византийского периода. Мы не знаем, кто жил в роскошной вилле Пи Мецубы, но владельцы, вероятно, недолго наслаждались этой мозаикой".

Проанализировав найденные артефакты, ученые пришли к выводу, что вилла была заложена около 600 года нашей эры. Чуть более десяти лет спустя весь регион был втянут в военный конфликт. Византийская империя и Персия династии Сасанидов вели длительную и кровопролитную войну, которая продолжалась с 602 по 628 годы.

Во время этой войны персы оккупировали Галилею и оставшуюся часть Святой земли. Произошло это около 613 года. В конце концов, победу одержали византийцы. Они вернули себе утраченные территории. Однако война настолько истощила обе империи, что всего несколько лет спустя, в 630 году, они не смогли достойно противостоять войскам растущего Исламского халифата в Аравии.

По словам Синамона, византийцы не стали восстанавливать Пи Мецубу. Более поздних следов поселения здесь не было обнаружено. Впрочем, во время византийско-персидской войны в одной только Галилее из примерно 140 византийских поселений около 60 были разрушены полностью.