Коронавирус войдет в историю человечества не только как медицинская проблема. Пандемия обрушила привычный образ жизни миллиардов людей. За считаные месяцы самоуверенные ценности общества потребления стушевались перед жизненно необходимыми правилами общества безопасности.

Вспомним недавние дискуссии, каким должно быть современное российское здравоохранение. Одни утверждали: не хватает денег. Другие - подготовленных кадров. Третьи - оптимизации всего и всех.

Но грянул COVID-19. Мир, что называется, на пальцах понял, как важно вкладывать в образование, технологии, цифровизацию. Чтобы не остаться навсегда в "красной зоне", зоне недоступа. Простая мысль стала доступна всем: наша главная надежда, главная опора - медики, Его Величество Врач.

На полосе "Медицина", которую ведет обозреватель "Российской газеты", Отличник здравоохранения Ирина Краснопольская, медики всегда были не только желанными гостями, но и героями. И это не просто потому, что они боролись с ковидом. А потому, что они принимали роды, проводили шунтирование сердца, удаляли опухоли…

Несмотря ни на какие катаклизмы, ни на какие вирусы врачи делают то, что делают уже столько лет, сколько существует клятва Гиппократа. Лечат и спасают.

Их было больше, главных героев этого года. Жаль, что мы не смогли рассказать обо всех. Но мы встретимся с ними еще не раз.

Есть театральный фестиваль и престижнейшая театральная премия - "Золотая маска". Накануне Дня медицинского работника "Российская газета" решила отметить Золотой маской Краснопольской героев полосы "Медицина" этих дней.

Кто, как не они, сегодня заслуживают наши аплодисменты?

Алексей Шабунин, главный врач больницы им. С.П. Боткина, член-корреспондент РАН:

Алексей Шабунин. Фото: Алексанадр Корольков/РГ

- При первых симптомах сдал тесты. Получил положительный результат. Сразу самоизолировался в своем рабочем кабинете. Продолжаю работать. С коллективом общаюсь исключительно в режиме видеоконференций. После переливания плазмы чувствую себя гораздо лучше. Иду на поправку. А наша Боткинская, как всегда, в круглосуточном режиме. Экстренную помощь никто не отменял. Помогаем зараженным коронавирусом онкобольным и пациентам с заболеваниями крови.

Боткинская сегодня - это все направления современной медицины. От операции с помощью робота да Винчи до трансплантации органов. Это база 24 кафедр четырех московских медицинских вузов. У нас трудятся пять членов Российской академии наук, ваш покорный слуга в том числе, более 100 профессоров, более 200 кандидатов наук. Мы лечим 104 тысячи стационарных больных в год и миллион амбулаторных пациентов.

Николай Коновалов, нейрохирург, заместитель директора НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, член-корреспондент РАН:

Николай Коновалов. Фото: Из личного арихива

- Данных о том, что коронавирус поражает позвоночник, практически пока нет. А вот о том, что он поражает центральную нервную систему есть.

К сожалению, я не могу сказать, что у здоровых людей с возрастом не наступят некие изменения в позвоночнике. Говорить, что такое происходит со всеми, неправильно. Но вероятность высокая. Очень важна генетическая предпосылка. Если мы проведем МРТ людям в возрасте шестидесяти лет, то у одних вовсе не будет никаких изменений. У других они будут настолько выражены, что могут привести к глубокой инвалидности. Факторы риска развития тут и образ жизни, и склонность к стрессам, и занятия спортом, и лишний вес. Даже у занимающихся физической культурой, следящих за своим здоровьем могут развиваться выраженные изменения не только в пожилом, но и в молодом возрасте.

Николай Плавунов, главный врач московской скорой и неотложной медицинской помощи, профессор:

Николай Плавунов. Фото: Сергей Куксин/ РГ

- Вот уже сто лет подряд достаточно набрать короткий номер: раньше - 03, теперь - 103, и человек абсолютно уверен: помощь придет. "Скорая помощь" - команда единомышленников. Если такой команды нет, то нет и самой службы, потому что у нас особая специфика. Член такой команды не должен смотреть на часы, не должен знать слова "нет", когда его призывают на помощь. В московской команде 11 тысяч человек. В среднем каждый день мы выполняем 12 тысяч вызовов. На улицы Москвы выходит 1040 бригад "скорой". Это в среднем. Когда нет ЧП. Но, к сожалению, без экстрима не обойтись в любом городе, тем более, в таком многомиллионном, как Москва.

Каждый год мы выполняем 4 миллиона вызовов. Вас удивляет, что "скорая" прибывает через считаные минуты. В этом нет тайны. У нас есть подстанции. Их сейчас 60. Они практически в шаговой доступности. И потому не опаздывают. Мы работаем по расчетному времени прибытия. Информационная система позволяет знать местоположение каждой бригады в любую минуту. И на вызов направляется ближайшая к пациенту.

Владимир Порханов, академик РАН, Герой Труда, главный врач Краснодарской краевой больницы № 1 имени Очаповского:

Владимир Порханов. Фото: Геннадий Аносов/РГ

- Болезни умудряются не в единственном количестве поражать одного человека. И тогда, к примеру, возникает необходимость удаления рака легкого у больного с ишемической болезнью сердца. Ранее таких пациентов вовсе не оперировали: был крайне высок риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Сейчас у них есть шанс на жизнь.

У одного операционного стола собирается сплоченная мультидисциплинарная команда хирургов. Такие комбинированные операции почти всегда уникальны: проводятся после тщательного планирования, подготовки. Они требуют от хирургов высокого мастерства и ювелирной точности.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, профессор:

Анна Попова. Фото: Сергей Михеев/РГ

- Россияне, планирующие отпуск этим летом, должны исходить из того, что риск коронавируса остается. Но нельзя забывать, что остаются и другие вирусные инфекции. Одна из самых высокозаразных, известных человеку, - корь. В первый день сыпь появляется на лице и шее. На второй - покрывает туловище. На третий - руки и ноги. А еще кашель, конъюнктивит. Но все это через несколько дней проходит. И не в них опасность кори. А в том, что она может вызвать серьезные осложнения. Вплоть до летального исхода.

Кто в группе риска? Любой человек, не имеющий иммунитета к вирусу кори. Тот, кто не прошел противокоревую вакцинацию, не переболел корью. Кроме того, в группу риска входят работники медицинских учреждений, образовательных организаций, торговли, мигранты, кочующие группы населения. Источник заражения - только больной корью человек.

Григорий Ройтберг, академик РАН, руководитель клиники АО "Медицина":

Григорий Ройтберг. Фото: Сергей Куксин/РГ

- Идет война. Да, без выстрелов. И спасают нас в этой войне медики. Значит, мы, причем не только организаторы здравоохранения, должны спасти медиков. Спасая их, мы спасаем наших пациентов. Медики приняли эпидемический удар на себя. Приняли как само собой разумеющееся: а как иначе? Им не предписано сидеть дома, не выходить на улицу и так далее. Напротив, они обязаны, они должны.

Спасение в экстремальной ситуации - дело врачей. И, как сказал наш президент, "медики проявляют удивительную самоотдачу. Медиков надо поддержать". Так хочется, чтобы это пожелание распространялось не только на время эпидемии. В Италии люди выходят на балконы и аплодируют врачам. Жду ли аплодисментов у нас? Жду цивилизованного отношения к медикам. Оно же было в России. Традиционно к врачеванию относились с пиететом.

Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, член-корреспондент РАН:

Сергей Петриков. Фото: Сергей Михеев/РГ

- В нашем институте, в центре радиохирургии, проведена двухсотая операция с помощью гамма-ножа. Гамма-нож спасает за один день. Лишь иногда, когда требуется повторное облучение гамма-ножом, пациент приходит на повторный сеанс. Надо заметить, что гамма-нож абсолютно не похож на наши представления об обычном ноже. Гамма-нож - это целая установка. В ее составе сложнейшая современная техника, которую человек сделал безопасной и очень эффективной для спасения от тяжелейших заболеваний мозга. Операции с помощью гамма-ножа проводятся не инвазивно, то есть без скальпеля, под местным обезболиванием. Пациенту не требуется стационарное лечение.

Часто спрашивают: все-таки облучение?! Мы же боимся даже самого этого слова. При гамма-ноже оно не опасно для человека? Тем более если направлено в главный орган - мозг? Гамма-нож устроен таким образом, что при помощи тонкой компьютерной настройки его лучи направляются точно на опухоль. Они разрушают ДНК больных клеток, не задевая при этом здоровые.

Елена Новожилова, доктор медицинских наук, заведующая отделением "опухоли головы-шеи" московской онкологической больницы № 62:

Елена Новожилова. Фото: Сергей Куксин/РГ

- Очень хорошо помню свою первую операцию. На операционном столе была женщина, страдающая раком щитовидной железы. И хотя до этого я множество раз ассистировала при таких операциях… Нет, руки не дрожали. Но было страшновато... Сколько лет ни работаю, точно могу сказать: нет одинаковых людей. Все операции очень индивидуальны. Человек не может быть "случаем" - это всегда личность с индивидуальными чертами...

Многократно план операции проигрывался в голове. Но когда я начала операцию, страх и неуверенность прошли. С той поры у меня привычка: каждую предстоящую операцию мысленно проигрываю. Хирург должен быть уверен в себе? Уверен - да! Но ни в коем случае не самоуверен.

Андрей Каприн, академик РАН, главный онколог Минздрава РФ:

Андрей Каприн. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

- Пандемия внесла свои коррективы в работу лечебных учреждений всей страны. Филиал нашего Центра - НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина - оказался в числе перепрофилированных. И с 24 апреля на 156 койках принимает пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Оперируем гораздо больше, чем обычно. Мы понимаем, что рак не уходит на карантин. Не уходят и другие болезни. И мы прикладываем все усилия, чтобы продолжать свою работу по основному профилю и на прежнем уровне.

Филиал оказывает помощь в том числе и онкологическим пациентам, которые, увы, заразились COVID-19. Такие пациенты под наблюдением в НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина. В пандемию работают все наши подразделения и в Москве, и в Обнинске.

Виктор Малеев, академик РАН, инфекционист:

Виктор Малеев. Фото: Николай Галкин/ТАСС

- Среди важнейших уроков пандемии - цивилизованное отношение к вакцинации. Прежде всего она напомнила всем: никогда не надо забывать о том, что в мире всегда были и будут существовать инфекции. Они составная часть природы. Они возникают и существуют по своим собственным законам. Но, как правило, это всегда бывает внезапно и застает человечество врасплох. Так случилось и сейчас. Очень хочется думать, что теперь станет по-другому: внимание к инфекциям возрастет, и мы будем к ним более подготовлены.

На сей раз, к сожалению, все страны были готовы не в полной мере. Но многое зависело от способности быстро мобилизоваться. В России удалось сохранить централизованную эпидемиологическую службу. Она смогла в короткий период решить задачи по разработке современных методов диагностики, организации эпиднадзора, мобилизации всех систем здравоохранения и социальных служб.