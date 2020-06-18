Назван самый популярный смартфон у россиян на AliExpress. Он стоит 13 тысяч рублей

Россияне стали покупать больше смартфонов и аксессуаров к ним на AliExpress - рост в категории телеком в мае 2020 года вырос на 107 процентов по сравнению с 2019 годом.

Бестселлером стал смартфон Redmi Note 9s, выпущенный в конце весны - он продается по средней цене около 13 тысяч рублей. Высоким спросом также пользовались аппараты от Apple, Honor, Samsung и Realme.

В частности, новая линейка Realme 6 показала себя успешной: на смартфоны молодого бренда благодаря ей пришлось 14 процентов продаж вместо традициионных 3-4 процентов.

Закрытие офлайна и режим самоизоляции радикально повысил онлайн-продажи: каждый третий смартфон был куплен в онлайне, и каждый второй рубль был потрачен в Сети, говорят в AliExpress.

Кроме того, в компании наблюдают рост среднего чека - он стал почти на 70 процентов выше, чем в офлайновых магазинах, хотя раньше этот показатель составлял 40-50 процентов.