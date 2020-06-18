Названа дата возвращения иностранных туристов на Кубу

С первого июля иностранные туристы возвращаются на Остров Свободы. Об этом в эфире национального телевидения заявил глава министерства туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия. Тем не менее, пока речь идет об открытии лишь отдельных курортов, покидать пределы которых туристам будет запрещено.

"Уже с 18 июня турфирмы могут бронировать турпутевки, начиная с первого июля. Пока мы открываем такие туристические направления как Кайо Санта Мария, Кайо Коко, Кайо Гильермо, Кайо Крус и Кайо Ларго дель Сур", - сообщил министр. Таким образом ограничения частично снимаются спустя практически три месяца: границы для иностранных туристов власти Кубы закрыли с 24 марта в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса на Острове. За это время пандемию удалось сдержать и постепенно страна начинает возвращение к нормальной жизни.

Пока туристы столкнутся с рядом ограничений. Выехать с открываемых курортов будет нельзя: экскурсии возможны только внутри обозначенных туристических направлений, а увидеть Гавану пока не получится. Добираться до Кубы на данном этапе можно будет лишь чартерными рейсами в аэропорты расположенные прямо на открываемых курортах или в непосредственной близости: возобновление регулярных авиаперевозок по-прежнему откладывается.

"Мы разработали специальные санитарные протоколы, которые соответствуют рекомендациям ВОЗ и Всемирной туристической организации", - отметил Гарсия. Министр пояснил, что, речь идет, например, о неполной загрузке отелей. Кроме того, в гостиницах постоянно будет дежурить медперсонал, прошедший специальную подготовку. По прилету путешественникам проведут ПЦР-тестирование. Пока в полную силу в отелях не заработают бассейны и дискотеки: одновременно туда будут пускать не более 50% от рассчитанной вместимости. Можно будет взять напрокат машину, хотя передвигаться на ней можно будет лишь в пределах выбранной курортной зоны.

Министр также сообщил, что с 18 июня возобновляется внутренний туризм во всех регионах Кубы, которые вошли в первую фазу снятия карантинных ограничений. Таким образом, кубинцы с соблюдением уже привычных мер социального дистанцирования смогут отправиться отдыхать во всех провинциях, кроме Матансаса, а также столичного региона, где введенные меры по-прежнему сохраняются. Тем не менее, это будут не те же отели, куда с первого июля приедут иностранцы: пока зарубежные гости будут отдыхать в отведенных лишь под них курортах.

Полноформатное возобновление привычного многим кубинского туризма - смеси пляжного отдыха и экскурсий по историческим достопримечательностям с обязательным посещением знаменитых кубинских баров - станет возможным лишь при переходе Острова Свободы к третьей фазе снятия карантинных мер, что будет зависеть исключительно от санитарно-эпидемиологической ситуации, в связи с чем делать какие-то прогнозы на этот счет пока преждевременно.