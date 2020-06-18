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18.06.2020 04:15
Рубрика: В мире

Названа дата возвращения иностранных туристов на Кубу

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
С первого июля иностранные туристы возвращаются на Остров Свободы. Об этом в эфире национального телевидения заявил глава министерства туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия. Тем не менее, пока речь идет об открытии лишь отдельных курортов, покидать пределы которых туристам будет запрещено.
Гавана, Куба. Фото: AFP/YAMIL LAGE Гавана, Куба. Фото: AFP/YAMIL LAGE
Гавана, Куба. Фото: AFP/YAMIL LAGE

"Уже с 18 июня турфирмы могут бронировать турпутевки, начиная с первого июля. Пока мы открываем такие туристические направления как Кайо Санта Мария, Кайо Коко, Кайо Гильермо, Кайо Крус и Кайо Ларго дель Сур", - сообщил министр. Таким образом ограничения частично снимаются спустя практически три месяца: границы для иностранных туристов власти Кубы закрыли с 24 марта в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса на Острове. За это время пандемию удалось сдержать и постепенно страна начинает возвращение к нормальной жизни.

Фото: AFP/YAMIL LAGE
На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения

Пока туристы столкнутся с рядом ограничений. Выехать с открываемых курортов будет нельзя: экскурсии возможны только внутри обозначенных туристических направлений, а увидеть Гавану пока не получится. Добираться до Кубы на данном этапе можно будет лишь чартерными рейсами в аэропорты расположенные прямо на открываемых курортах или в непосредственной близости: возобновление регулярных авиаперевозок по-прежнему откладывается.

"Мы разработали специальные санитарные протоколы, которые соответствуют рекомендациям ВОЗ и Всемирной туристической организации", - отметил Гарсия. Министр пояснил, что, речь идет, например, о неполной загрузке отелей. Кроме того, в гостиницах постоянно будет дежурить медперсонал, прошедший специальную подготовку. По прилету путешественникам проведут ПЦР-тестирование. Пока в полную силу в отелях не заработают бассейны и дискотеки: одновременно туда будут пускать не более 50% от рассчитанной вместимости. Можно будет взять напрокат машину, хотя передвигаться на ней можно будет лишь в пределах выбранной курортной зоны.

Министр также сообщил, что с 18 июня возобновляется внутренний туризм во всех регионах Кубы, которые вошли в первую фазу снятия карантинных ограничений. Таким образом, кубинцы с соблюдением уже привычных мер социального дистанцирования смогут отправиться отдыхать во всех провинциях, кроме Матансаса, а также столичного региона, где введенные меры по-прежнему сохраняются. Тем не менее, это будут не те же отели, куда с первого июля приедут иностранцы: пока зарубежные гости будут отдыхать в отведенных лишь под них курортах.

Полноформатное возобновление привычного многим кубинского туризма - смеси пляжного отдыха и экскурсий по историческим достопримечательностям с обязательным посещением знаменитых кубинских баров - станет возможным лишь при переходе Острова Свободы к третьей фазе снятия карантинных мер, что будет зависеть исключительно от санитарно-эпидемиологической ситуации, в связи с чем делать какие-то прогнозы на этот счет пока преждевременно.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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